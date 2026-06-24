רחובות עיה"ק ירושלים התעטפו אמש (שלישי) ביגון קדר, כאשר אלפים מבני העיר נהרו בהמוניהם לחלוק כבוד אחרון להגה"צ המקובל רבי רחמים עטיה זצ"ל. מסע ההלוויה יצא מרחבת ישיבת "פורת יוסף" המעטירה בשכונת גאולה, המקום שבו הגה בתורה ובעבודה, אל עבר הר המנוחות שם נטמן למנוחת עולמים.

במהלך מסע ההלוויה ספדו לו תמרורים רבנים רמי מעלה אשר הפליגו בגדלותו התורנית ובהנהגתו הפרושה מן העולם.

בראש המספידים עמד חתנו הגדול, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, אשר בקול חנוק מדמעות ספד לחותנו הגדול, ביכה את האבידה העצומה למשפחה הרוממה ולדור כולו, ותיאר את שקידתו העצומה ואת היותו עובד ה' בכל רמ"ח איבריו.

לאחר מכן נשאו דברי קינה הראשונים לציון, הגר"ד יוסף והגרש"מ עמאר, אשר עוררו את הלבבות לתשובה לנוכח הסתלקותו של צדיק המגן על הדור. אחריהם ספדו ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, וראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז, לצד עוד רבנים וראשי ישיבות רמי מעלה.

הצדיק נטמן בשעת לילה מאוחרת בחלקת הרבנים בהר המנוחות, כשהוא מותיר אחריו חלל עצום בלבבות אלפי שבורי לב.