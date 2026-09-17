בבלי
מתוך רגש הלב וכיסופים

כך מתכוננים בשטיבלעך במאה שערים ליום הכיפורים

תיעוד מרגש מתוככי השטיבלעך המיתולוגיים בשכונה: חזנים ובעלי תפילה מסלסלים בניגוני התעוררות עתיקים ומדייקים את נוסח התפילה לקראת יום הדין

החזנים בשטיבלעך במאה שערים
החזנים בשטיבלעך במאה שערים| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
מאה שעריםחזנותשטיבלאךיום הכיפורים
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