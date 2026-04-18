כשהבעל שם טוב התפרסם בעולם היו לא מעט רבנים שלא אהבו את דרכו בלשון המעטה, ואחד מהם היה רבי חיים הכהן רפפורט שהיה רב בעיר לבוב, יום אחד יושב הרב רפפורט ועמל בתורה בבית מדרשו ולפתע נכנס אורח עני עם תרמילו בידו.

הרב רפפורט אמר לו שלום בחביבות ושאלו מאיפה כבודו ומה שמו, השיב האורח 'עפר ואפר אני וזה שמי', ואז שאל האורח את הרב רפפורט ומה שמו של כבודו?

השיב לו הרב רפפורט באותה המטבע 'גם אני עפר ואפר'. אז אמר לו האורח אם כך ששנינו עפר ואפר למה תהיה מחלוקת בינינו? ומיד הבין הרב רפפורט שהאורח הזה הוא הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן.

