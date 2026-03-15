החיילים האיראנים ברחו בעקבות תקיפת צה"ל - הם חוסלו תוך שניות

דובר צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעוד נוסף, בו נראית חוליית משגרי כטב"מים כשהם מנסים לברוח לאחר תקיפה צה"לית של המבנה ממנו פעלו.

בתיעוד ניתן לראות כלי טיס של חיל האוויר מזהה באמצעות מודיעין מדויק בזמן אמת, חוליית שיגור ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים, שפעלה מתוך אתר שיגור כטב"מים במערב איראן.

כלי הטיס תקף את האתר וזיהה כי החיילים בחוליית השיגור בורחים מאחד המבנים.

תוך שניות מרגע בריחתם, חיל האוויר תקף וחיסל את חוליית שיגור הכטב"מים.

בצה"ל מבהירים כי "חיסול החולייה התאפשר בעקבות חופש הפעולה של חיל האוויר במערב ובמרכז איראן, זאת לאחר שהותקפו מאות מערכות הגנה של משטר הטרור במערב ובמרכז איראן.

צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל."

צפו בתיעוד.