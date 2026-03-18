16:58: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

16:51: ראש הממשלה בנימין נתניהו: "רעייתי שרה ואני יחד עם כל אזרחי ישראל שולחים תנחומים מעומק הלב למשפחתם של ירון ואילנה משה, בני הזוג שנרצחו מפגיעה של טיל איראני במרכז הארץ. יהי זכרם ברוך".

16:44: רצף אזעקות בלתי פוסקות בצפון בשל חדירת כטב"ם, האירוע באילת הסתיים.

16:33: לפני דקות ספורות זיהו בצה"ל שיגורים מאיראן לכיוון אילת, מכיוון לבנון חדר כטב"ם ואזעקות הופעלו במספר יישובים בצפון.

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

16:25: פרמדיק ומנהל תחנה מד"א פתח תקווה פאדי חמדאן סיפר: "הגענו לזירה סמוך לאצטדיון וראינו רכב שעולה באש, ככה"נ בעקבות פגיעת רסיס. התחלנו בסריקות מקיפות של הזירה והבחנו בשלושה נפגעים, אבא ושני בנים, שהתהלכו לעברנו כשהם מבוהלים. הם סיפרו לנו שבמהלך ששיחקו במגרש, הם נפגעו מהדף הפיצוץ. הרגענו אותם וביצענו הערכה רפואית ראשונית, שבסיומה פינינו אותם לבית החולים כשהם במצב קל וסובלים מפגיעות הדף קלות."

16:23: דוברות רמת גן - במטח הטילים ששוגר לישראל מאירן לפני כשעה, מספר שברי יירוט ואו פצצות מצרר נפלו במספר מוקדים בעיר. אין נפגעים באירוע. נרשמו נזקי רכוש ומספר בניינים נפגעו כתוצאה מהירי. כוחות הביטחון, ההצלה וצוותי העירייה פועלים במקום, ואנו קוראים לציבור שלא להגיע למוקדי הנפילה ולשמור על הנחיות פיקוד העורף.

16:21: דוברות מד״א: בזירה בפתח תקווה ישנם שלושה פצועים - אב ושני בניו. שנפגעו קל מההדף.

16:19: חובש רפואת חירום במד״א איתמר טרקטין סיפר: "הגענו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א למקום, ראינו בזירה הרס, זכוכיות ועשן, ביצענו סריקות מקיפות על מנת לאתר פצועים, חשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף״.

16:17: דובר צה"ל: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, פועלים בשעה זו בזירת הנפילה במרכז הארץ, מבצעים סריקות ופעולות סיוע לאוכלוסייה במקום. פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות אשר מוכחות כמצילות חיים ולפעול בהתאם לנדרש בעת קבלת ההתרעה.

16:12: מכב"ה נמסר: "צוותי כבאות והצלה הוזעקו ל 9 זירות במחוזות דן, מרכז, ירושלים ויו"ש עקב דיווחים על פגיעות פריטי אמל"ח במבני מגורים ובשטח פתוח. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות לצורך איתור לכודים וזיכוי הזירות. עד כה לא דווח על נפגעים".

16:10: ראש עיריית רמת גן: "בדקות האחרונות התקבלו מספר דיווחים על נפילות במוקדים שונים בעיר וזוהו מספר פגיעות. הציבור מתבקש שלא להגיע בשום פנים ואופן לאף אחת מזירות הנפילה. הגעה לזירות נפילה פוגעת במאמצי כוחות הביטחון ומסכנת את החיים שלכם. אנא שמרו על קור רוח והנחיות פיקוד העורף ואפשרו לכוחות הבטחון, יחידת סע״ר ושאר יחידות החירום העירוניות לבחון את השטח ולטפל במפגעים".

16:08: בחדשות 12 דווח, כי הצנזורה התירה לפרסם, כי רסיסים שפגעו בנתב"ג גרמו להרס לשלושה מטוסים.

16:05: צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" בדרום לבנון. חברת "אלאמאנה" נשלטת בידי ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי מדינת לבנון ומשמשת עבורה תשתית כלכלית משמעותית. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

15:56: דיווחים על מספר זירות במרכז בהן היו נפילות. מכב"ה נמסר: "בעקבות המטח האחרון הוזעקו צוותי כיבוי לזירה במחוז דן. מדיווח ראשוני עולה כי יש פגיעה במבנה מגורים. קיים הרס במקום. כוחות כיבוי פועלים בזירה, בביצוע סריקות לאיתור לכודים".

15:52: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה.

15:47: טיל המצרר ששוגר מאיראן: דיווחים על זירת נפילה ברמת גן.

15:44: דוברות איחוד הצלה - שאגת הארי: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ. עד כה (15:43) לא נמסר למוקד איחוד הצלה על איתור זירות נפילות רסיסי יירוטים, ולא נמסר על נפגעים. במידת הצורך תעודכנו בהמשך.

15:43: פיצוצים עזים במרכז הארץ; הדי פיצוצים גם באיזור ירושלים | דיווח על יירוט ונפילה בשטח פתוח, הטיל - מתפצל.

15:39: אזעקות במרכז הארץ, השומרון, שרון, שפלה ואזורים נוספים בשל ירי מאיראן.

הרשימה:

השפלה: ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, בית דגן, חמד, משמר השבעה, צפריה, גנות

שומרון: ברקן, חוות יאיר, נופים, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, בית אריה, ברוכין, חוות אביחי, עלי זהב - לשם, פדואל, דורות עילית, חוות נוף אב"י, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, יקיר

דן: תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גבעתיים, גת רימון, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר סירקין, מעש, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, מגשימים, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, הרצליה - מערב

שרון: אורנית, אלישמע, ג'לג'וליה, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, ירחיב, ירקונה, כפר ברא, כפר קאסם, מתן, נווה ירק, נירית, עדנים, שדי חמד, תחנת רכבת ראש העין, אלקנה, עץ אפרים, שערי תקווה, מסוף אורנית, מרכז אזורי דרום השרון, גבעת חן, רעננה, כפר מל''ל, כפר סבא, נווה ימין, רמות השבים, אלפי מנשה

ירקון: אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, ברקת, טירת יהודה, אזור תעשייה אפק ולב הארץ

15:33: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קרני שומרון, אבני חפץ, אזור תעשייה בראון, אזור תעשייה שחק, איתמר, אלון מורה, הר ברכה, חוות גלעד, חיננית, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, מגדלים, ענב, קדומים, ריחן, שבי שומרון, שקד, אביתר, גבעת פורת יוסף, דורות עילית, חוות אביה, חוות אל נווה, חוות אלחי, חוות מגדלים, חוות מרום שמואל, חוות שדה, חומש, חרמש דרום, טל מנשה, אלפי מנשה, אלקנה, עץ אפרים, צופים, שערי תקווה, סלעית, אביחיל, גבעת חן, נתניה - מזרח, נתניה - מערב, רעננה, שושנת העמקים, אורנית, אייל, אלישמע, בית ברל, בני דרור, ג'לג'וליה, גאולים, גן חיים, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, חרות, טייבה, טירה, יעבץ, יעף, ירחיב, ירקונה, כוכב יאיר - צור יגאל, כפר ברא, כפר הס, כפר מל''ל, כפר סבא, כפר עבודה, כפר קאסם, משמרת, מתן, נווה ימין, נווה ירק, ניר אליהו, נירית, עדנים, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, פרדסיה, צופית, צור יצחק, צור משה, צור נתן, קדימה צורן, קלנסווה, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדי חמד, שער אפרים, תחנת רכבת ראש העין, תל מונד, אבן יהודה, אודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, מכון וינגייט, רשפון, שפיים, תל יצחק, אזור תעשייה כפר יונה, אזור תעשייה עמק חפר, אחיטוב, אליכין, אלישיב, אמץ, בארותיים, בורגתה, בחן, בית הלוי, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק - שער חפר, ביתן אהרן, בת חן, בת חפר, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, גנות הדר, הדר עם, המעפיל, המרכז האקדמי רופין, העוגן, זמר, חבצלת השרון וצוקי ים, חגלה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, ינוב, כפר הרא''ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר יונה, כפר מונש, מכמורת, מסוף אורנית, מעברות, משמר השרון, נורדיה, ניצני עוז, נעורים, עולש, עין החורש, תנובות, מרכז אזורי דרום השרון, גבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר.

15:12: איראן הבטיחה לנקום את תקיפת מתקני הגז בידי ישראל והוציאה הודעת פינוי למתקני אנרגיה למדינות המפרץ. קטאר נכנסה ללחץ והוציאה הודעת גינוי כנגד ישראל.

14:50: התקיפה הדרמטית על מתקני הגז של איראן, הוביל לתגובה מהירה של משמרות המהפכה, שבתגובה אמרו, כי יתקפו מתקני אנרגיה בקרוב: "האויב התאבד, נשתמש בנשק שעוד לא השתמשנו", אמרו גורמים באיראן.

14:37: המוסד ממשיך להעמיק את המוערבות של אזרחי איראן במלחמה, והיום הוא שיגר הודעות בפרסית בהן הוא כתב: "אל תפסיקו לשלוח לנו תיעודים מכל מקום בו נמצאים כוחות הדיכוי האכזריים של איראן".

14:29: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בסיור בגבול הצפון: ״אני מצדיע לתושבי הצפון על אורך הרוח שלהם. הם נותנים לנו את הגב להמשיך במערכה להכרעת ציר הרשע של איראן״.

14:20: ההתערבות הצרפתית בלבנון: שר החוץ של צרפת צפוי להגיע מחר לביקור במלבנון ולהיפגש עם ראשי המדינה, בפגישות הם ידונו במתיחות מול ישראל וחיזבאללה.

14:07: המרכז הלאומי לרפואה משפטית מעדכן: גופות הנרצחים מנפילת הטיל ברמת גן הלילה, הובאו למרכז ויעברו את הליכי הבדיקה והזיהוי המקובלים. המרכז משתתף בצער משפחות הנרצחים.

14:02: הנשיא טראמפ מרוצה מהתקיפות המתואמות עם ישראל של מתקני הגז באיראן: ״אנחנו מוציאים אותם מהעסק במהירות״, כתב ברשת החברתית.

13:48: דיווח על תקיפה של מתקני גז חיוניים מאוד למשטר האיראני בדרום איראן, על ידי חיל האוויר הישראלי.

13:42: בשעה זו הסתיים ביקור משלחת רשמית של 15 שגרירי מדינות אירופה באתר הנפילה באזור האסון בעיר. השתתפו שגרירי בלגיה, בולגריה, דנמרק, פינלנד, יוון, לטביה, ליטא, הולנד, פולין, פורטוגל, שוודיה, סלובניה, אירלנד, צ׳כיה ושגריר וראש משלחת האיחוד האירופי בישראל.

13:30: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לטפל במקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך.

13:25: הבכיר שחוסל על ידי צה"ל בתחילת השבוע, הוא וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס | לפרטים המלאים - לחצו כאן.

13:18: אזעקות בשורת יישובים בצפון - סמוך לגבול עם לבנון.

13:05: בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל חוסל מוקדם יותר השבוע, ביום ראשון, בצידון שבלבנון וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס.

טה פעל תחת ראש מערך גיוס הכספים של חמאס, עצאם רמזי מחמד חשאן, וביחד עם נוספים, אלו פועלים לגיוסם של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור חמאס.

כספים אלו משמשים למימון טרור, להתעצמות צבאית ותשלום משכורות עבור פעילי הזרוע הצבאית.

החיסול הנוכחי הינו בהמשך לתקיפת משרדי המערך ב-06/03/26 בצידון, במסגרתה חוסלו שלושה ממחבלי מערך גיוס הכספים.

בהודעת השב"כ נאמר עוד כי "שב"כ וצה"ל ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון הטרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל בכל זירה שתידרש".

12:57: רוסיה גינתה את "רצח" עלי לאריג'אני, "המנהיג בפועל" של איראן. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי "אנו מגנים באופן חד משמעי כל פעולה שנועדה לפגוע בבריאותם, לרצוח או לחסל חברים בהנהגתה של איראן הריבונית והעצמאית, כמו גם חברים בהנהגות של מדינות אחרות".

12:50: "יונייטד איירליינס", ענקית התעופה האמריקנית, הודיעה כי היא מבטלת את כל טיסתויה הישירות מארה"ב לישראל עד 14 ביוני.

12:45: דובר צה"ל מאשר כי בתקיפה מדויקת של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בטהרן, חוסל במהלך הלילה (רביעי) שר המודיעין של משטר הטרור האיראני, אסמאעיל ח'טיב.

ח'טיב מונה לתפקיד שר המודיעין על ידי עלי ח'אמנהאי בשנת 2021. במסגרת תפקידו, ח'טיב היה אמון על מיניסטריון המודיעין האיראני - גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המהווה אחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים של המשטר.

המיניסטריון מחזיק ביכולות מודיעיניות מתקדמות, ומשמש זרוע מרכזית בפיקוח, ריגול והוצאה לפועל של פעולות חשאיות ברחבי העולם ונגד מדינת ישראל ואזרחי איראן בפרט.

כשר המודיעין, ח'טיב לקח חלק משמעותי בהכוונת מעצרים והרג מפגינים ובגיבוש תמונת המצב במהלך המחאות הפנימיות שאירעו לאחרונה באיראן. באופן דומה, פעל נגד אזרחי איראן במסגרת מחאות החיג'אב בשנים 2022-2023.

לצד פעילותו נגד מדינת ישראל, ח'טיב הוביל את פעילות הטרור של משרד המודיעין האיראני נגד יעדים ישראלים ואמריקאים ברחבי העולם ואף נגד יעדים בשטח מדינת ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי".

ח'טיב מילא בעבר מספר תפקידי ליבה במשמרות המהפכה ובעיקר בתחומי המודיעין, בהם היווה מוקד ידע משמעותי.

דובר צה"ל מציין כי "חיסולו של ח'טיב מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור האיראני, בהם בכירים במיניסטריון המודיעין שחוסלו לאורך המבצע, ומעמיק עוד יותר את הפגיעה במערכי הפיקוד והשליטה של משטר הטרור. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה לפגיעה במפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני".