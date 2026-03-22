לא תאמינו: אלה הפצצות המשמשות את צה"ל בתקיפות ברחבי איראן

בצה"ל איתרו לאחרונה בונקר ובו אלפי פצצות בנות יותר מ-50 שנה, שנועדו במקור לפגוע בבסיסי הצבא המצרי בימים שקדמו להסכם השלום. כעת, הפצצות משמשות את צה"ל במלחמה עם איראן.
על פי הדיווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות, אותן פצצות, שנחשבות "טיפשות" (ללא יכולות דיוק) משמשות את חיל האוויר לפגיעה בבסיסי צבא באיראן, באזורים שאינם סמוכים לריכוזי אוכלוסייה.
גורמים בצה"ל הסבירו כי ההחלטה להשתמש באותן פצצות ישנות נועדה לחסוך כסף, וגם למלא את הבונקר שבו הפצצות נשמרו במצב יחסית טוב.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "חיל האוויר פועל בשיטות פעולה מגוונות ובאמצעי חימוש שונים כנגד מטרות המשטר האיראני. בחירת סוג החימוש לשימוש הנה החלטה מבצעית, התלויה בגורמים רבים. חיל האוויר מפעיל חימוש רק לאחר תהליך מוסדר של בדיקת שמישותו והבטחת כשירות ובטיחות צוותי הקרקע והאוויר".
