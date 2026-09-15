הממונה על התחרות העניק את אישורו הסופי לאחת העסקאות המשמעותיות ביותר בעולם המסחר בשנים האחרונות: איש העסקים והיזם החרדי רונן גנון, תושב צפת והעומד בראש קבוצת 'גנון גרופ', רוכש את השליטה המלאה בחברת 'מולטי ריטייל' – המפעילה את הרשתות הוותיקות ACE, אוטו דיפו, ביתילי ורשת הרהיטים אורבן.

במסגרת ההסכם, רוכש גנון כ-72.3% ממניות החברה בתמורה לכ-173 מיליון שקלים, בעסקה המשקפת למולטי ריטייל שווי שוק של כ-238 מיליון שקלים. מדובר במהלך דרמטי המציב את גנון בשורה הראשונה של ראשי ענף הקמעונאות והמסחר בישראל.

לצד הרכש החדש, מחזיק גנון כבר כיום ב-50% מרשת מוצרי הצריכה והמוזלים "זול סטוק", אותם רכש בשנה שעברה מידי רשת יוחננוף. בקבוצה בוחנים כעת מהלך אסטרטגי של מיזוג וחיבור בין הפעילויות של מולטי ריטייל וזול סטוק. במידה והחיבור יבשיל, תוקם קבוצת ענק שתחלוש על כ-155 נקודות מכירה וסניפים בפריסה ארצית רחבה, עם מחזור הכנסות מצרפי הנאמד בכ-1.7 מיליארד שקלים בשנה בתחומי עשה-זאת-בעצמך, כלי בית, רכב, ריהוט ואונליין. בעתיד אף עשויה הקבוצה לבחון הנפקה לציבור.

גנון עצמו הבהיר כי אין בכוונתו להסתפק בשימור המצב הקיים, והציב יעדי צמיחה אגרסיביים הכוללים את הכפלת פריסת סניפי רשת ACE עד לכדי 50 סניפים, תוך כוונה לעצב את הרשת כמעין "קוסטקו ישראלית" המציעה סל מוצרים רחב במחירים תחרותיים במיוחד.

מאחורי המהלך העסקי המרשים עומד מסלול חיים ייחודי. גנון, בן 51, נשוי, אב לחמישה וסב לעשרה נכדים, נולד בקריית גת למשפחה מסורתית. בנעוריו עשה את צעדיו אל תוך עולם הישיבות ועלה ללמוד בישיבת 'שארית יוסף' בבאר יעקב, שם קנה את עיקר תורתו. בגיל 21 נישא ועבר להתגורר בעיר צפת, שם השלים בהצלחה מסלול לרבנות ואף חיבר והוציא לאור ספר הלכתי מקיף.

את טבילת האש הראשונה בעולם הפיננסי עשה בימי מלחמת לבנון השנייה, לאחר שנוצר קשר בינו לבין נדיבים ואנשי עסקים חרדים מארצות הברית שהגיעו לסייע לערי הצפון ולהשקיע בנדל"ן מקומי. גנון החל לעסוק בסחר נכסים מקומי ומשם התפתח ליזמות נדל"ן למגורים ולמסחר בהיקפים משמעותיים. לאורך השנים הפך לדמות דומיננטית בנוף הציבורי; בעבר אף כיהן כיו"ר תנועת ש"ס בצפת ונחשב לאחד האישים המקורבים ביותר ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי. לצד עיסוקיו, הוא מוכר כנדבן ומחזיק תורה בולט, המעמיד עולם תורה עשיר דרך תמיכה רחבה במוסדות חינוך, החזקת אברכים ומיזמי הוצאה לאור תורניים כדוגמת מפעל ש"ס חדש וש"ס מבואר.

בשנים האחרונות בנה גנון בשיטתיות את אחיזתו בתחום המסחר והמזון. קבוצת האחזקות שבבעלותו מחזיקה ברשת המרכולים השכונתית "שי מרקט", פעילות ענפה בתחום האטליזים, נדל"ן מניב, וכן שותפות הדוקה ברשת החרדית הצומחת "נטו חיסכון" לצד קבוצת ספיר. בכירים בענף מציינים כי גנון זכה למוניטין של שותף הגון וישר, מה שסלל את דרכו הבטוחה לעסקת הרכישה הנוכחית.

שותף מרכזי להובלת המהלך הוא דוד סבן, נציג הבעלים והאחראי על השבחת הפעילות הקמעונאית בקבוצת גנון, שריכז את קידום העסקה וצפוי להשתלב בפועל בהנהלת מולטי ריטייל כדי להוביל את ייעולה והרחבתה.

"קבלת אישור הממונה והשלמת העסקה מסמנות עבורנו את תחילתו של פרק חדש", מסר רונן גנון עם השלמת המהלך. "קיבלנו לידינו קבוצה עם מותגים חזקים, עובדים מצוינים, פריסה ארצית ופוטנציאל משמעותי, ועכשיו מתחילה העבודה. אנו מגיעים עם ניסיון רב בקמעונאות, בסחר, ביבוא ובלוגיסטיקה, והמטרה שלנו היא לחזק את הפעילות הקיימת, להצמיח את המותגים, לייעל את הקבוצה ולהביא לצרכן הישראלי הצעת ערך טובה ותחרותית יותר. אנו מאמינים מאוד במולטי ריטייל ובפוטנציאל שלה ומסתכלים קדימה לטווח ארוך".