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חדש: הפקדת צ'קים דחויים עד 100 אלף ₪

בנק ישראל משיק שירות חדשני: הפקדת צ'קים דחויים עד 100 אלף שקל ול-13 חודשים קדימה ישירות מהאפליקציה – בלי הגעה לסניף ובלי עמלות (בארץ)

(צילום: נתי שוחט/פלאש 90)

מאות אלפי אזרחים בישראל יוכלו להפסיק להגיע לסניפי הבנק רק כדי להפקיד צ'ק דחוי. בנק ישראל הודיע על השקת שירות דיגיטלי חדש המאפשר הפקדת צ'קים דחויים ישירות דרך הסמארטפון – מהלך שצפוי לחולל שינוי משמעותי במערכת הבנקאית ולחסוך ללקוחות זמן יקר ועמלות מיותרות.

השירות יהיה זמין בהדרגה כבר בשבועות הקרובים ברוב הבנקים בישראל: בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט, מרכנתיל, מזרחי טפחות, הקבוצה הבינלאומית, בנק יהב, וואן זירו ודואר פיננסים. על פי בנק ישראל, השירות צפוי להגיע לבשלות מלאה במהלך חודש אוקטובר.

השירות החדש מאפשר הפקדה באפליקציה של צ'קים הנושאים את הסימונים "קרוס" ו"למוטב בלבד", בכפוף למספר תנאים: תקרת סכום של עד 100 אלף שקל להפקדה בודדת, וטווח זמן של צ'קים דחויים לתקופה של עד 13 חודשים קדימה. צילום הצ'ק יישמר במערכות הבנק ויוצג לפירעון במועד הנקוב באופן אוטומטי.

עד כה, מי שביקש להפקיד צ'קים דחויים נאלץ להגיע לסניף באופן פיזי לצורך הפקדה למשמרת, ואף לשלם עמלות לבנק. השירות החדש מבטל את הצורך בכך ומאפשר ניהול מלא של התשלומים העתידיים בלחיצת כפתור.

הנתונים של בנק ישראל מלמדים על הצורך במהלך: רק בשנת 2025 הסתכם היקף הפעילות בצ'קים בכ-640 מיליארד שקל, המהווים כ-5% מסך היקפי הפעילות באמצעי התשלום המרכזיים במשק. נתונים אלה מעידים על כך שהצ'קים ממשיכים להיות אמצעי תשלום משמעותי, במיוחד בקרב בעלי עסקים ועצמאים.

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עופר גולן, מנהל מחלקת תשלומים וסליקה בבנק ישראל, מסר: "הצ'קים ממשיכים להיות אמצעי תשלום משמעותי במשק הישראלי. השירות החדש משלב בין תשתית תשלומים ותיקה לבין יכולות דיגיטליות מתקדמות. מדובר במהלך שיתרום לייעול תהליכים, לשיפור השירות לציבור ולחיזוק היעילות של מערכות התשלומים בישראל".

יצוין כי בנק ירושלים לא נכלל ברשימת הבנקים שישיקו את השירות בשלב הראשון. לקוחות הבנק יצטרכו להמתין להודעה נוספת בנוגע למועד השקת השירות אצלם.

המהלך מצטרף לשורה של צעדים דיגיטליים שנקטה המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, במטרה לייעל את השירות ולהפחית את הצורך בהגעה פיזית לסניפים. עם זאת, הפעם מדובר בשירות שנוגע למאות אלפי לקוחות המשתמשים בצ'קים דחויים באופן קבוע, ועשוי לשנות באופן משמעותי את אופן ניהול התשלומים העסקיים במשק.

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