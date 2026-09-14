ישיבת חב"ד בצפת רכשה את מבנה "מלון כרמל" המיתולוגי בעסקה שהיקפה נאמד בכ-10 מיליון שקלים. העסקה יצאה אל הפועל תודות לקמפיין גיוס המונים רחב היקף שבו השתתפו אלפי בוגרים ותומכים.

הנכס המתפרס על פני ארבע קומות ובשטח כולל של כ-800 מ"ר, ממוקם במעלה המדרגות שבין רחוב ירושלים לרחוב האר"י, בצמידות ישירה למבני ה'זאל' והפנימיות הקיימים של הישיבה. המיקום האסטרטגי מאפשר המשכיות פיזית למתחם הישיבה הקיים.

עבור הישיבה מדובר בסגירת מעגל נוסטלגית, שכן המבנה שימש כפנימייה הראשונה בימי הקמת המוסד בחודש אייר תשל"ז. כעת, לאחר עשרות שנים, חוזר המבנה ליעודו המקורי כחלק ממתחם הישיבה.

עבודות השיפוץ וההתאמה כבר יצאו לדרך מתוך מטרה להכשיר את המבנה עד לחג הפסח תשפ"ז. במסגרת עבודות הבינוי יוכשרו כ-70 מקומות שינה חדשים לרווחת הבחורים, לצד כיתות לימוד מרווחות וחדרי ספח.

המהלך יאפשר להנהלת הישיבה לקלוט גל תלמידים רחב כבר לשנת הלימודים תשפ"ח, ולספק מענה לביקוש הגבוה של תלמידים המבקשים להצטרף לשורותיה.

ראש הישיבה, הגאון הרב מאיר וילשאנסקי, ציין כי מדובר בהמשך ישיר לחזונו של אביו, ראש הישיבה הגאון הרב יוסף יצחק וילשאנסקי, לפעול ללא הפסקה כדי להרחיב את גבולות הישיבה ולקלוט עוד ועוד בחורים.

מנהלי הישיבה, הרב זאב פרידמן והרב שניאור זלמן לבקיבקר, הודו לציבור התורמים והדגישו כי כל שקל שהושקע בקמפיין מנותב ישירות לרווחת התלמידים ולבינוי. לדבריהם, המהלך מהווה רוח גבית עצומה לקראת המשך הפיתוח הפיזי של המוסדות.

רכישת מלון כרמל מצטרפת לשורה של עסקאות נדל"ן משמעותיות שביצעה ישיבת חב"ד בצפת לאורך השנים. בעבר רכשה הישיבה את "מלון רקפת" בסכום של 24 מיליון ש"ח בעקבות קמפיין המונים, והסבה את 200 חדריו לפנימיות תחת השם "בית פנחס". בהמשך נרכש גם "מלון רון" המיתולוגי בעלות של כ-16 מיליון ש"ח.

מגמה זו משקפת תהליך רחב יותר שעוברת צפת בשנים האחרונות. מתוך למעלה מעשרים בתי מלון שפעלו בעיר בעבר, מרבית המבנים והקרקעות הוסבו לטובת מוסדות תורה וצרכי הציבור החרדי. ענף התיירות המקומי מבוסס כיום בעיקר על מתחמי צימרים, וילות נופש ומספר מצומצם של בתי מלון פעילים.