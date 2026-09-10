נלחמים, פשוט נלחמים | מסירות נפש מרגשת של ראש הישיבה

שעות של הודייה והתרגשות עילאית עברו על היכל התורה ובני ישיבת "נתיב הדעת", עם רדתו לאוויר העולם של הספר החדש והמצופה בסדרת "ועד ליל שבת" – והפעם העיסוק המרומם מוקדש כולו לפרק "קנין תורה".

הועדים הייחודיים, שנמסרו מאת ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל בונם (בן חיה רויזא) שרייבר לרפו"ש, כבר קנו לעמלי התורה שם של כבוד בשל החידושים הישירים, השנונים והמעמיקים המאפיינים את משנתו.

בעוד שהספר הקודם בסדרה התקבל בהערצה רבה בהיכלי הישיבות על מסכת אבות, הספר הנוכחי נושא ממד רגשי עמוק שכן הוא מוקדש כולו לאהבת התורה הבוערת ולשקידתה מתוך עמל ויסורים קשים. מעל הכל מרחפת הידיעה המטלטלת על אודות מסירות הנפש הפלאית שבה נמסרו הדברים: בתקופת מחלתו הקשה, עלה ראש הישיבה מדי שבת בשבתו בשעות הלילה המאוחרות אל חדר האוכל הממוקם בקומה העליונה של הישיבה. בעוד שבימות החול הוא נעזר במעלית הנוחה שבפתח הישיבה, בשבתות עשה זאת ברגל, כשהוא עוצר ומתיישב מספר פעמים כדי לאגור שארית כוחות בעיצומה של העלייה המפרכת, אך לא ויתר על אמירת הועד לתלמידיו.

במעמד ה'לחיים' המרגש שהתקיים במעונו של ראש הישיבה, נשא הגרי"ב דברים מרוממים על מסירות הנפש שליוותה את הועדים. באחד הרגעים המכוננים של המעמד, שאל אחד התלמידים את ראש הישיבה מתוך לב פתוח: "איך באמת נלחמים?", וזכה לתשובה קצרה, חדה ומהדהדת שנחרתה בלב הנוכחים: "נלחמים! פשוט נלחמים!".

שיעור כללי בישיבת באבוב בעת ביקור הרבי חיים כהן | 04.09.26

לקראת סיום המעמד, פרצו התלמידים בשירה אדירה ובניגון מיוחד שהולחן על ידי המלחין הרב שמואל גריינמן על הפסוק המרגש: 'יבואני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשועי'. ראש הישיבה, שעטף את המעמד בדמעות של התרגשות, נשא תפילה נרגשת וביקש לזכות להמשיך להגיד ולהפיץ את סדרת הועדים מתוך בריאות גוף איתנה לאורך ימים ושנים טובות