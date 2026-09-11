הנהלת בית אגודת חסידי חב"ד - 770 בכפר חב"ד הודיעה על פתיחה מיוחדת לקראת ראש השנה ה'תשפ"ז: חדר הרבי ייפתח לקהל הרחב במשך יממה ברצף, והכניסה תהיה חופשית לכל.

היוזמה מיועדת לאפשר לכל יהודי להתפלל בנחלה של הרבי בכפר חב"ד ובהעתק חדרו של הרבי זיע"א בערב ראש השנה, זמן של חשבון נפש. במקום תינתן אפשרות לכתיבת פתקא לרבי מליובאוויטש זיע"א.

מנהל בית אגו"ח, השליח הרב מנחם לאטר, מסר: "צוות בית אגו"ח ערוך לקליטת הקהל ויסייע לכל הבאים. מי שלא נסע לחצרות קודשנו - זה המקום להגיע אליו, כדברי הרבי".

החדר יהיה פתוח מיום חמישי בבוקר ועד יום שישי בצהריים.

הפתיחה המיוחדת מגיעה במסגרת ההיערכות הגדולה של שלוחי הרבי ומנהלי סניפי בתי חב"ד בכל רחבי הארץ לקראת ראש השנה וחודש החגים. ארגון צעירי אגודת חב"ד יצא בקמפיין מיוחד לקראת ראש השנה להגעה לבתי הכנסת לתפילות ושמיעת קול השופר.

במסגרת הקמפיין מוצע לציבור לשלוח את המזוזות לבדיקה, לכתוב מכתב בקשת ברכה שנשלח ישירות לציון הקדוש של הרבי, לצד מנוע חיפוש בית כנסת פתוח ובתי חב"ד, ואיתור מוקד תקיעת שופר קרוב. 'המרכז לעזרי שליחות' בצעירי חב"ד הפיק גם השנה מגוון פרסומים מעוצבים ושלל עזרי יהדות שיסייעו לשלוחים בפעילות הענפה בחודש העמוס בשנה.

בנוסף לתפילות שיתקיימו בבתי חב"ד בכל יישוב בישראל, שלוחי חב"ד יקיימו תפילות באוהלי ענק, במסגרת פרויקט 'בית הכנסת הפתוח', המאפשר לכל יהודי ויהודייה להשתתף בתפילות ולשמוע את תקיעת השופר בצורה נגישה ומזמינה. בשנים האחרונות השתתפו מאות אלפי יהודים במוקדי התפילה של בתי הכנסת הפתוחים.

גם במרכזים הרפואיים בישראל יקיימו שלוחי הרבי תפילות וסעודות חג לאלפי מאושפזים ובני משפחותיהם, במסגרת פרויקט 'לב חב"ד' של צעירי חב"ד, הפועל לאורך השנה כולה בכל המרכזים הרפואיים בישראל. במקביל יתקיימו תפילות בריכוזי עולים על ידי עשרות שלוחי הרבי הפועלים בקרב דוברי הרוסית והצרפתית, במסגרת אגף 'חב"ד בעלייה'.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, ציין: "נוכח הגידול המשמעותי בכמות המתפללים בבתי חב"ד ובבתי הכנסת הפתוחים בשנים האחרונות, נערכו שלוחי הרבי בסניפי בתי חב"ד בכל רחבי הארץ, כך שגם השנה כל יהודי שמעוניין להגיע להתפלל ולשמוע את קול השופר יוכל לעשות זאת בצורה מכובדת וראויה".