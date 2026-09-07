רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

ברוך דיין האמת: אמש השיב את נשמתו ליוצרה הרה"צ רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל, מגדולי המשפיעים בחסידות ברסלב בדורנו, שהקדיש את חייו להחזרת אלפים בתשובה. מסע ההלוויה יתקיים היום בשעה 18:30 בבית החיים בצפת.

המנוח זצ"ל נולד בניס בדרום צרפת בכ"ז בכסלו תש"ה. כבר בצעירותו התבלט בכישרון אמנותי מיוחד, ובגיל 15 החל את מסעו בעולם התשובה. הוא למד בישיבות בלוצרן ובאנטוורפן, ושם נקשר לאדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע, שקירבו לעבודת השם. בהמשך נמשך לתורת חסידות ברסלב והיה לתלמידו המובהק של מנהיג החסידות בירושלים, הרה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, וכן למד אצל הרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל. בשנת תשל"ו הקים בעיר אקס-לה-בן שבצרפת, בברכת רבו רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, בית מדרש ומרכז ראשוני להפצת תורת ברסלב במדינה. המקום הפך למוקד משיכה לבעלי תשובה, וסביבו צמחה קהילה חשובה.

רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל, עם יבלחט"א האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באומן בשנות קדם ( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר עלייתו לארץ בשנת תשנ"ה התיישב בתל אביב והקים את קהילת "שיר חדש", שעמדה בחזית החזרת בתשובה במרכז הארץ. במסגרת זו הקים ישיבה, תלמוד תורה, מכון הוצאה לאור ומוסדות קירוב נוספים, והיה מזוהה עמוקות עם דרכו של הרה"צ רבי ישראל דב אודסר זצ"ל.

לצד הרבצת התורה והשפעתו הרוחנית, חיבר המנוח זצ"ל עשרות ספרים שתורגמו למגוון שפות והופצו בכמיליון עותקים ברחבי העולם. בין ספריו הידועים: הספר "אומץ" שכתב בעקבות פטירת אשתו הראשונה ברכה באשע ע"ה, והגדת "תל יצחק" המאוירת. הוא פיתח שפה אמנותית ייחודית ושילב בין עולם הציור, המוזיקה וההגות החסידית, תוך דגש מיוחד על יסוד ההתבודדות.

לפני כחודש אושפז בבית החולים לאחר שמצבו הבריאותי הדרדר, ותלמידיו הרבים העתירו בתפילה לרפואתו. אמש, בכ"ד באלול תשפ"ו, השיב את נשמתו ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, תלמידים רבים ומורשת תורנית ואמנותית ענפה.

ת.נ.צ.ב.ה.