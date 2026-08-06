מעמד מרגש התקיים אמש (יום רביעי) בבנייני האומה בירושלים, כאשר למעלה מ־2,000 לומדים בני הגיל השלישי, חברי רשת כוללי "תפארת זקנים לוי יצחק" שבהנהלת קונגרס יהדות בוכרה, התכנסו לסיום מסכת חגיגה במעמד שנחשב לאחד הגדולים מסוגו שנערכו אי פעם בארץ.

הלומדים, המתמידים ב־225 כוללים הפרוסים ב־95 ערים ויישובים ברחבי הארץ, השלימו בחודשים האחרונים את לימוד מסכת חגיגה. אמש זכו להתאסף לראשונה במקום אחד, ובסיום המעמד קמו כולם יחדיו והשמיעו "הדרן עלך" ברגש עז שסחף את כל הנוכחים באולם.

הגאון הרב אשר זיגדון, רבה של חריש וראש הכולל בעיר, ערך את הסיום. במהלך הערב הוקרנו סרטונים ועדויות של לומדים ממקומות שונים בארץ, שתיארו כיצד הכולל הפך עבורם למרכז של משמעות, חיי קהילה והתחדשות רוחנית.

הגאון הרב זבדיה כהן, הרב הראשי של תל אביב–יפו, שליט"א, מסר כי מבדיקה שערך עולה שבמקומות שבהם פועלים כוללי הרשת ניכרת השפעה מבורכת גם על התא המשפחתי. הרב כהן הדגיש את תרומתו הרבה של לימוד התורה לחוסן הרוחני האישי והקהילתי כאחד.

במסגרת האירוע הוצגו נתוני הפעילות של הרשת, המפעילה כיום 225 כוללים ברחבי הארץ, ובהם מתמידים מדי יום למעלה מ־2,000 בני הגיל השלישי בלימוד התורה.

רגע מרכזי בערב היה נאומו של יו"ר קונגרס יהדות בוכרה, הנגיד מר לב לבייב, המממן את פעילות רשת הכוללים. לבייב, שחגג באותו יום את יום הולדתו השבעים, הכריז בפני הקהל כי כל קהילה שתבקש לפתוח כולל חדש במסגרת הרשת תזכה לתמיכתו המלאה.

במעמד חגיגי העניק מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, לנגיד לבייב מגילת קלף מיוחדת עליה חתומים למעלה מ־2,000 חברי הכוללים, כאות הוקרה על תמיכתו המתמשכת והנדיבה בפעילות הרשת.

המעמד הסתיים בהופעה של הזמר ישי לפידות, ובסיומו שבו אלפי המשתתפים לבתיהם לאחר ערב שהעמיד במרכז את לימוד התורה ואת מקומם החשוב של בני הגיל השלישי בעולם התורה.