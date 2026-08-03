התחדשות גדולה בחצר הקודש רחמסטריווקא שבארצות הברית: פרויקט שיפוץ ושדרוג רחב היקף החל השבוע בבית המדרש הגדול של החסידות, הממוקם ברחוב 45 בשכונת בורו פארק שבניו יורק.
במודעה שפרסמה הנהלת הקהילה לקראת ט"ו באב, צוין הרקע ההיסטורי: בראש חודש אלול הקרב ובא יחלפו 26 שנה מאז המעמד המרומם בו הניח האדמו"ר זצ"ל את אבן הפינה לבניין בית המדרש הגדול. במשך 23 השנים שחלפו מאז חנוכת המבנה, נשמעו בין כתליו תפילות רבות ונלמדה תורה בקדושה ובטהרה.
כעת החליטו גבאי הקהילה לחדש ולשפץ את המבנה לכבוד בית השם ולכבוד הציבור. הפרויקט מתאפשר הודות לנדיבות לבו של הנגיד ר' יונתן הכהן שטראססר, אשר נטל על עצמו את החלק הארי של עלויות השיפוץ.
העבודות החלו ביום ראשון שעבר, במועד שנבחר במיוחד מכיוון שבחלק מימי 'בין הזמנים' חלק ניכר מהציבור שוהה מחוץ לעיר, דבר המקל על ביצוע העבודות. המטרה היא להשלים את הפרויקט לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.
השיפוץ יקיף את שתי קומות המבנה במלואן:
בקומה התחתונה יבוצע שיפוץ יסודי הכולל חידוש חדרי השטיבלאך, הוספת שטיבל רביעי לתפילה, שיפוץ המקווה עם הוספת מקלחות וחדרי נוחיות, בניית חדר קפה מרווח וחדר גבאים חדש.
היכל בית המדרש הגדול יחופה בלוחות שיש, יותקנו בו רצפה וקרניזים חדשים, דלתות מפוארות ומערכות תאורה חדישות – הכל לפאר ולרומם את בית השם.
לאור היקף העבודות הנרחב, נקבעו הסדרים מיוחדים עבור ציבור המתפללים: היכל בית המדרש הגדול שבקומה הראשונה יחולק לשלושה חדרי תפילה זמניים, בהם יתקיימו המניינים כסדרם בזמנים הרגילים, כדי שלא לבטל את המניינים הקבועים.
החסידים יוכלו להשתמש ללא תשלום במקווה של חסידות בעלזא ברחוב 45, אשר הועמד לרשותם בטוב עין על ידי הנהלת הקהילה.
האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א יתפלל לעת עתה בבית המדרש הישן שבביתו נאוה קודש (ברחוב 45 מספר 1223).
בהנהלת הקהילה מסכמים בתפילה שבסייעתא דשמיא יעלו העבודות יפה לפאר ולרומם את בית השם, ולקראת הימים הנוראים הבעל"ט ייפתח בית המדרש מחודש כשהוא כליל תפארת לרווחת אלפי החסידים והמתפללים.
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