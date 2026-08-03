התחדשות גדולה בחצר הקודש רחמסטריווקא שבארצות הברית: פרויקט שיפוץ ושדרוג רחב היקף החל השבוע בבית המדרש הגדול של החסידות, הממוקם ברחוב 45 בשכונת בורו פארק שבניו יורק.

במודעה שפרסמה הנהלת הקהילה לקראת ט"ו באב, צוין הרקע ההיסטורי: בראש חודש אלול הקרב ובא יחלפו 26 שנה מאז המעמד המרומם בו הניח האדמו"ר זצ"ל את אבן הפינה לבניין בית המדרש הגדול. במשך 23 השנים שחלפו מאז חנוכת המבנה, נשמעו בין כתליו תפילות רבות ונלמדה תורה בקדושה ובטהרה.

כעת החליטו גבאי הקהילה לחדש ולשפץ את המבנה לכבוד בית השם ולכבוד הציבור. הפרויקט מתאפשר הודות לנדיבות לבו של הנגיד ר' יונתן הכהן שטראססר, אשר נטל על עצמו את החלק הארי של עלויות השיפוץ.

העבודות החלו ביום ראשון שעבר, במועד שנבחר במיוחד מכיוון שבחלק מימי 'בין הזמנים' חלק ניכר מהציבור שוהה מחוץ לעיר, דבר המקל על ביצוע העבודות. המטרה היא להשלים את הפרויקט לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.