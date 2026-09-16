בשורה משמחת הגיעה היום (יום רביעי) מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם: האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר בסייעתא דשמיא לאחר טיפול השתלת קוצב לב שעבר על ידי מיטב הרופאים.

כידוע, אתמול בשעות הבוקר עבר האדמו"ר את ההליך הרפואי להשתלת קוצב לב במרכז הרפואי. את ההשתלה ביצע פרופ' דוד לוריא, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב וקוצבים במרכז הרפואי. על פי הנמסר מבית החולים, הטיפול הסתיים בסייעתא דשמיא בהצלחה מרובה.

בשעת הטיפול, שהתקיים בשעה 8:30 בבוקר, התכנסו רבבות חסידים בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובחו"ל להעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר. בין היתר התפללו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, בסמוך לכותל המערבי, באתרא קדישא מירון, וכן קבוצת חסידים שהמריאה במיוחד לציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בפולין.

בחסידות קוראים לכלל ישראל להמשיך ולהעתיר ולעורר רחמי שמיים מרובים לרפואתו השלמה של האדמו"ר שליט"א רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.