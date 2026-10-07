ימי קודש בחצר פינסק קרלין: מהכותל ועד הפרידה מהסוכה

ימי קודש מרוממים חוו חסידי פינסק קרלין במהלך חג הסוכות שנחגג בצל האדמו"ר. כבר בערב החג, יצא האדמו"ר לביקור מיוחד במעונו של ידידו הוותיק, זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר. במהלך הביקור הנרגש, העניק האדמו"ר להגה"צ שכטר לולב מהודר במיוחד לקיום מצוות ארבעת המינים.

בימי החג התקיימו בחצר מעמדי שמחת בית השואבה מרשימים. ברגעי השיא של השמחה, פצח האדמו"ר בריקוד סוחף כשהוא אוחז בשתי ידיו לפידי אש בוערים, זכר לשמחה הגדולה שהייתה נוהגת בבית המקדש בעת שורת ניסוך המים.

במהלך ימי חול המועד, הגיע האדמו"ר אל רחבת הכותל המערבי לקיום מצוות נענוע ארבעת המינים מול שריד בית מקדשנו. מאות חסידים ליוו את האדמו"ר בעלייתו למקום הקדוש.

ביום הושענא רבה, לאחר עבודת הקודש של הנענועים וההקפות, נפרד האדמו"ר מהסוכה במעמד מיוחד. האדמו"ר ערך טיש לחיים ייחודי בפני מאות חסידיו שהתכנסו לרגע המרגש של הפרידה מהסוכה בערב שמחת תורה.