בבלי
חג הסוכות בחצרות

ימי קודש בחצר פינסק קרלין: מהכותל ועד הפרידה מהסוכה

תיעוד מרשים מחג הסוכות והושענא רבה בחצר האדמו"ר מפינסק קרלין: ביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נענועים ברחבת הכותל, שמחת בית השואבה עם לפידי אש, והפרידה מהסוכה

1תגובות
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)

ימי קודש מרוממים חוו חסידי פינסק קרלין במהלך חג הסוכות שנחגג בצל האדמו"ר. כבר בערב החג, יצא האדמו"ר לביקור מיוחד במעונו של ידידו הוותיק, זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר. במהלך הביקור הנרגש, העניק האדמו"ר להגה"צ שכטר לולב מהודר במיוחד לקיום מצוות ארבעת המינים.

בימי החג התקיימו בחצר מעמדי שמחת בית השואבה מרשימים. ברגעי השיא של השמחה, פצח האדמו"ר בריקוד סוחף כשהוא אוחז בשתי ידיו לפידי אש בוערים, זכר לשמחה הגדולה שהייתה נוהגת בבית המקדש בעת שורת ניסוך המים.

במהלך ימי חול המועד, הגיע האדמו"ר אל לקיום מצוות נענוע ארבעת המינים מול שריד בית מקדשנו. מאות חסידים ליוו את האדמו"ר בעלייתו למקום הקדוש.

ביום הושענא רבה, לאחר עבודת הקודש של הנענועים וההקפות, נפרד האדמו"ר מהסוכה במעמד מיוחד. האדמו"ר ערך טיש לחיים ייחודי בפני מאות חסידיו שהתכנסו לרגע המרגש של הפרידה מהסוכה בערב שמחת תורה.

חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצר הקודש פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בפינסק הכי שמח, ר'בה צדיק
זאבי

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר