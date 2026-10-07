בבלי
בהשתתפות המרא דכולא תלמודא

ימי קודש בחצר זוועהיל: מהתפילות בסוכה ועד הריקוד עם ספר התורה העתיק

תיעוד מרהיב מימי החג בחצר זוועהיל: מעמד הושענא רבה בסוכה הגדולה בביתר עילית, תפילות שמחת תורה בהיכל סלונים, והקפות שניות בירושלים בהשתתפות המרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר

הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר| צילום: צילום: שוקי לרר

ימי קודש מרוממים נחוגו בחצר זוועהיל במהלך חג הסוכות, כשהחסידים התכנסו לתפילות ולמעמדים מיוחדים בביתר עילית ובירושלים. גלריה מרהיבה מתעדת את הרגעים המרוממים מהימים האחרונים של החג.

מעמד קריאת 'משנה תורה' ותפילת הושענא רבה נערכו בסוכה הגדולה הסמוכה לבית המדרש המרכזי בביתר עילית, כשהחסידים התאספו לקראת סיום ימי החג.

את חג שמחת תורה חגגו החסידים בהיכל בית המדרש סלונים ברחוב יסוד העבודה בביתר עילית, שהושכר במיוחד לצורך ימי החג והכיל את המוני המתפללים.

במוצאי החג עלו המוני החסידים לירושלים לחגוג את מעמד ההקפות שניות, שנמשך שעות ארוכות באווירה של שמחה ורוממות. במעמד האדיר השתתף המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א, ראש ישיבת זוועהיל, שאמר את סדר ההקפות בהקפה הראשונה.

מיד לאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד נלהב במשך זמן ממושך עם ספר התורה העתיק של המגיד מזלאטשוב זיע"א, כשהחסידים מצטרפים לשמחה הגדולה.

האדמו"ר מזוועהיל בריקוד עם ספר התורה של הרה"ק מזלאטשוב זי"ע | צילום: שימי פ.
האדמו"ר מזוועהיל בריקוד עם ספר התורה של הרה"ק מזלאטשוב זי"ע | צילום: שימי פ.| צילום: צילום: שימי פ.
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצר זוועהיל | צילום: שוקי לרר (צילום: שוקי לרר)
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (צילום: שימי פ. )

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