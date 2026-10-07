ימי קודש מרוממים נחוגו בחצר זוועהיל במהלך חג הסוכות, כשהחסידים התכנסו לתפילות ולמעמדים מיוחדים בביתר עילית ובירושלים. גלריה מרהיבה מתעדת את הרגעים המרוממים מהימים האחרונים של החג.

מעמד קריאת 'משנה תורה' ותפילת הושענא רבה נערכו בסוכה הגדולה הסמוכה לבית המדרש המרכזי בביתר עילית, כשהחסידים התאספו לקראת סיום ימי החג.

את חג שמחת תורה חגגו החסידים בהיכל בית המדרש סלונים ברחוב יסוד העבודה בביתר עילית, שהושכר במיוחד לצורך ימי החג והכיל את המוני המתפללים.

במוצאי החג עלו המוני החסידים לירושלים לחגוג את מעמד ההקפות שניות, שנמשך שעות ארוכות באווירה של שמחה ורוממות. במעמד האדיר השתתף המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א, ראש ישיבת זוועהיל, שאמר את סדר ההקפות בהקפה הראשונה.

מיד לאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד נלהב במשך זמן ממושך עם ספר התורה העתיק של המגיד מזלאטשוב זיע"א, כשהחסידים מצטרפים לשמחה הגדולה.