תביעה יוצאת דופן הוגשה השבוע לבית משפט השלום בתל אביב נגד חברת HOT מערכות תקשורת, לאחר שהתברר כי החברה המשיכה לגבות כספים מלקוח במשך שבע שנים שלמות – למרות שזה ביקש להתנתק מהשירות כבר באוגוסט 2019.

על פי פרטי התביעה, הלקוח פעל כנדרש: פנה דרך אתר 'נתק' הממשלתי, מילא את כל הטפסים הדרושים והודיע רשמית על הפסקת השירות. אולם בפועל, המערכת המשיכה לפעול כרגיל. מדי חודש בחודשו, במשך 84 חודשים רצופים, נגבה מכרטיס האשראי שלו סכום קבוע של כ-30.35 שקלים – ללא כל שירות בתמורה.

החיובים הקטנים, שלא משכו תשומת לב מיוחדת, הצטברו לסכום ניכר. רק במאי השנה, כשבע שנים לאחר הודעת הניתוק, התגלה המחדל. בחישוב מדויק של כלל התשלומים שנגבו ללא הצדקה, עלה הסכום הכולל לכ-2,550 שקלים.

לאחר שהתגלה העניין, פנה הלקוח לשירות הלקוחות של החברה ודרש את השבת כספו. תגובת החברה, כך נטען בתביעה, הייתה מאכזבת: הוצע לו החזר חלקי של 500 שקלים בלבד – פחות מחמישית מהסכום שנגבה ממנו שלא כדין. הלקוח דחה את ההצעה.

בעקבות כך הוגשה תביעה רשמית בסך 4,000 שקלים, הכוללת את השבת מלוא הכספים שנגבו ללא הצדקה, בתוספת פיצוי בגין העוגמה והטרחה. התביעה מדגישה את הפגיעה באמון הציבור ואת הנזק שנגרם ללקוח שפעל בתום לב.

התיק הונח בפני סגן הנשיאה, השופט טל חבקין, הידוע כשופט יסודי בבחינת תיקים צרכניים. השופט יידרש לבחון את מסמכי הודעת הניתוק המקורית שהוגשה דרך אתר 'נתק', את רצף החיובים לאורך 84 החודשים, ואת אופן התנהלות החברה לאחר שהתגלה המחדל.

המקרה מעלה שאלות רציניות על אופן התנהלותן של חברות התקשורת מול לקוחות המבקשים לסיים את ההתקשרות. מקרים דומים של התנהלות בעייתית של חברת HOT נחשפו בעבר, כולל פסק דין שחייב את החברה בפיצוי של ארבעה מיליון שקלים ללקוחות.

במקרה נוסף שנדון לאחרונה, חויבה החברה בפיצוי בגין אי-הגעת טכנאי למרות שתואם מועד מראש עם הלקוח. בית המשפט קבע אז כי אין לחברה פטור מאחריות גם אם הלקוח לא ענה לטלפון, והדגיש את חובת האחריות המוטלת על חברות התקשורת כלפי הצרכנים.

פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרים שבהם צרכנים נאלצים לפנות לבית המשפט כדי לקבל את זכויותיהם הבסיסיות. היא מדגישה את החשיבות של בדיקה שוטפת של דפי חיוב ומעקב אחר התנהלות חברות השירות, גם לאחר סיום ההתקשרות הרשמית.

פסק הדין הצפוי בתיק זה עשוי להוות תקדים משמעותי בנוגע לאחריות חברות התקשורת כלפי לקוחות שמבקשים לנתק את השירות, ולחובת הפיקוח והבקרה על מערכות החיוב האוטומטיות.