משקאות מתוקים ( צילום: נתי שוחט, פלאש 90) )

מחקר מקיף שפרסמה רשות המסים היום (יום רביעי) חושף תמונה מורכבת בנוגע למס הקנייה שהוטל על משקאות מתוקים בתחילת שנת 2022 ובוטל כשנה ורבע מאוחר יותר. על פי הממצאים, גם לאחר שהמס בוטל, המחירים לא שבו לרמתם הקודמת והצריכה נותרה נמוכה יותר מבעבר.

המחקר בוצע על ידי רבקה אפרמוב, יוליה אונגר וטל כהן-טפר מחטיבת תכנון וכלכלה ברשות המסים, והתבסס על נתוני צריכה ומחירים מהתקופה שהחלה בהטלת המס ב-א' בינואר 2022 ועד חודשים רבים לאחר ביטולו ב-ל' במרץ 2023. בין הממצאים המרכזיים של המחקר: כאשר הוטל המס, העלייה בפועל במחירי המשקאות המתוקים הייתה גבוהה יותר מסכום המס עצמו - גם לאחר התחשבות באינפלציה. כלומר, היצרנים והקמעונאים ניצלו את הטלת המס כדי להעלות את המחירים מעבר למה שנדרש. אולם כאשר המס בוטל, התמונה הייתה הפוכה: הירידה במחירים הייתה נמוכה משמעותית מסכום המס שהוסר. המשמעות היא שהצרכנים לא זכו להנחה מלאה כתוצאה מביטול המס, והירידה בהכנסות המדינה לא הועברה במלואה אליהם. "הבשורה המתוקה" בדרך לפוליטיקה? המועמד המפתיע למפלגתו של סמוטריץ' יוני גבאי | 21.07.26 לפי המחקר, בטווח הקצר מלוא נטל המס הועבר לצרכנים ואף שימש להעלאת מחירים נוספת. בטווח הארוך, לאחר ביטול המס, חלק ניכר מהעלייה במחירים נותר על כנו. בתחום הצריכה, המחקר מצא כי הטלת המס הביאה לירידה של כ-12 אחוזים בצריכת משקאות מתוקים. לעומת זאת, לאחר ביטול המס, הצריכה עלתה בכ-5 אחוזים בלבד - כלומר, לא שבה לרמתה המקורית שהייתה קיימת לפני הטלת המס. ממצא זה מצביע על כך שהמס השפיע על הרגלי הצריכה באופן ארוך טווח, גם לאחר שבוטל. חלק מהצרכנים, ככל הנראה, שינו את הרגליהם ולא חזרו לדפוסי הצריכה הקודמים.

סכנה לבריאות שיש לקחת בחשבון. משקאות ממותקים ( צילום: Shutterstock )

אחד הממצאים המעניינים במיוחד נוגע למגזר החרדי. המחקר מצא כי להטלת המס הייתה השפעה גדולה יותר על הצריכה במגזר זה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. הירידה בצריכה הייתה חדה יותר, מה שמעיד על רגישות מחיר גבוהה יותר בקרב הציבור החרדי.

ממצא זה מתיישב עם הלחץ שהפעילו הסיעות החרדיות לביטול המס, בטענה שהוא פוגע במיוחד במגזר החרדי שבו שיעור הצריכה של משקאות מתוקים גבוה יותר.

מס הקנייה על משקאות מתוקים נקבע בגובה של שקל אחד לליטר על משקאות מתוקים רגילים, ושישה שקלים לליטר תרכיז או לקילוגרם אבקה להכנת משקה מתוק. בנוסף, הוטל מס בגובה 70 אגורות לליטר על משקאות שבהם שיעור הסוכר נמוך מחמישה גרם למאה מיליליטר, משקאות המכילים ממתיקים אחרים, ומיצי פירות עם יותר מחמישה גרם סוכר למאה מיליליטר.

תוספת ההכנסות למדינה ממס זה בשנת 2022 עמדה על כ-900 מיליון שקלים. לפי הערכות רשות המסים, אילו המס היה ממשיך לחול בשנת 2025, בהתחשב בעליית המחירים והמדד, הגידול בהכנסות המדינה היה עומד על כ-1.05 מיליארד שקלים.

המס על משקאות מתוקים הוטל בסוף שנת 2021 על ידי שר האוצר דאז, אביגדור ליברמן, במטרה לצמצם את הצריכה ולעודד אורח חיים בריא יותר. עם הקמת הממשלה הנוכחית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את המס זמנית בתחילת שנת 2023, והצו הזמני הוארך מספר פעמים עד שבוטל סופית.

הביטול נעשה למרות התנגדות בכירים באוצר, שהעריכו כי ההחלטה תביא לאובדן הכנסות של יותר ממיליארד שקלים. המחקר החדש מספק כעת תמונה מבוססת נתונים על ההשפעות בפועל של המס וביטולו.