זקן רבני אר"ץ: הגאון רבי רחמים עטיה נסתלק לבית עולמו

אבל כבד בעולם התורה והקבלה: בשעה האחרונה נסתלק לבית עולמו, בקדושה ובטהרה, זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי רחמים עטיה זצ"ל, כשהוא בן 94 בפטירתו. המנוח, שהיה מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים, הלך לעולמו לאחר שבימים האחרונים חלה הידרדרות קשה במצבו הרפואי.

כזכור, לאחרונה פונה הרב עטיה זצ"ל לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים במצב קשה, לאחר שהתמוטט בביתו. בהמשך חל שיפור קל במצבו והוא התייצב מעט, אך בשעות האחרונות חלה החמרה משמעותית שהובילה לפטירתו. סביב מיטתו בבית החולים נאספו בני משפחתו שקראו בדמעות את פסוקי הייחוד והווידוי ברגעי יציאת הנשמה.

משורשי ארם צובא לחצרות ירושלים

המנוח זצ"ל נולד בכ"ב באב שנת תרצ"א בארם צובא (חלב) שבסוריה, לאביו רבי יצחק עטיה זצ"ל ולאמו מרת ג'מילה ע"ה. משפחתו, שעלתה לירושלים, גידלה תלמידי חכמים מופלגים, וביניהם אחיו – הדיין המפורסם הגאון רבי ישועה עטיה זצ"ל.

בירושלים קנה את תורתו והפך לאחת הדמויות המרכזיות בעולם הקבלה. מזה עשרות שנים שימש כאחד מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים, שם הגה בתורת הנסתר והנחיל את דרכי הכוונות לתלמידים רבים.

"שם השם חקוק על פניו" – בצילו של הסבא קדישא

רבי רחמים זצ"ל נודע כחביבו הקרוב ביותר של המקובל האלוקי, הסבא קדישא רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל. השניים היו יושבים ולומדים יחד את תורת הקבלה, ורבי מרדכי זיע"א אף התבטא עליו באופן נדיר ואמר כי "שם השם חקוק על פניו".

בשל צדקותו המופלגת, בחר בו רבי מרדכי שרעבי לשמש כקורא בתורה קבוע בבית מדרשו. רבי מרדכי, שהיה דקדקן עצום בבחירת בעלי התפקידים בחצר, נהג לבחור לתפקידי הקורא בתורה והשליח ציבור אך ורק אנשים שהיו נזהרים באזהרה יתרה ממידת הכעס – ורבי רחמים היה סמל למידת הסבלנות והרוגע.

פדיונות הנפש של מרן הגר"ע יוסף והערצת גדולי הדור

ברבות השנים, נעשה מחותנו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נשיא מועצת חכמי התורה, כאשר בתו תחי' נישאה לבנו – הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א.

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל רחש לו כבוד עצום והיה מפליג במעלתו. בשל היותו "מכוון" עצום הבקי ברזי השמות, היה מרן זצ"ל שולח אליו אנשים כדי שיעשה עבורם "פדיון נפש", ואף היה נוהג לעשות לו "הידור" מיוחד ולקום בפניו כשהיה רואה אותו נכנס.

בשנים האחרונות הפך מעונו ברחוב רמות בירושלים למקום עלייה לרגל, ורבים מגדולי ישראל עלו לפקוד את ביתו כדי להתברך מפיו וליהנות מעצתו, לצד קהל מעמך בית ישראל.

מצמרר: ההזמנה האחרונה עליה חתום שמו

רגעים ספורים לאחר פטירתו, נחשף פרט המכה גלים בקרב בני המשפחה התלמידים. בעוד יומיים בלבד, ביום חמישי הקרוב, נועדה להתקיים בירושלים שמחת כלולות של נינתו תחי'.

על גבי ההזמנות לחתונה, שחולקו בשבועות האחרונים, מופיע שמו הטהור של הסבא הגדול, הרב רחמים עטיה, לצד הסבים חתנו הראשונים לציון הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר.

אלא שהגזירה נגזרה, ורבי רחמים זצ"ל לא יזכה להוביל את נינתו אל החופה בגופו בעולם הזה. אולם, כפי שנודע ומקובל נשמותיהם של הורים וסבים יורדות מעולם העליון כדי להשתתף ולשמוח יחד עם צאצאיהם ברגעי חופתם. בני המשפחה מתנחמים בידיעה כי נשמתו הטהורה, שכעת שוכנת בגנזי מרומים, תרד ללוות את החתן והכלה בברכה ובשמחה.

דור ישרים מבורך

רבנו זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים, ומשפחה מפוארת המונה 13 ילדים בלעה"ר ומאות צאצאים ההולכים בדרך התורה והיראה.

בין ילדיו: בנו הגאון רבי אברהם עטיה שליט"א, מחבר סדרת הספרים המפורסמת 'פניני בית לוי', ובתו הרבנית תחי', אשת חבר לראשון לציון, הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן.

תנצב"ה.