בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של האי גברא חסידא ופרישא, הגה"ח רבי משה אהרן לכוביצקי זצ"ל, שהלך לעולמו אמש, אור ליום י"ט ניסן, בעיצומם של ימי חול המועד פסח, כשהוא בן 72 בפטירתו. המנוח, שהיה דמות ייחודית בנוף הבני ברקי, נטמן אתמול בבית העלמין 'ירקון' בהשתתפות קהל מלווים דואב.

המנוח נולד בבני ברק בערב שבת קודש, ז' תשרי תשי"ג, לאביו הגה"צ רבי יעקב לכוביצקי זצ"ל, מזקני חסידי סלונים בברנוביץ וראש ישיבת 'מאור הגולה'. כבר בצעירותו ניכרו בו כישרונותיו הברוכים, כאשר זכה ללמוד בחברותא עם דודו הנודע, החסיד רבי אברהם יהושע לכוביצקי זצ"ל, ואף עם הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל, תלמידו המובהק של מרן ה'חזון איש', מהם ינק את יסודות הלימוד והעיון העמוק.

בבחרותו דבק בישיבת 'בית אברהם' של חסידות סלונים בירושלים. שם נקשרה נפשו בנפשו של האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זיע"א. הקשר היה כה עז, עד שהרבי כתב לו אגרות הדרכה מיוחדות, שלימים נכנסו לספר היסוד 'ברכת אברהם'.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו מרת קלרה תחי', נינת בעל ה'מדרש אהרן' מבנדקאוויץ (אחי ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א), ובת הרה"ח רבי זאב גרנק ז"ל, מחשובי חסידי גור בתל אביב.

רבי משה אהרן זצ"ל ייצג דור של חסידים שידעו לשלב תורה עם דרך ארץ. לפרנסתו הקים את מפעל 'הפמוטית', אך כפי שהעיד על עצמו: "מעולם לא עזבתי את התורה". גם בשעות עבודתו, ראשו ורובו היו שקועים בסוגיות הש"ס והמדרש. הוא היה דקדקן מופלא בלשונות המקרא ובגרסאות התלמוד, ואף בתורת הנסתר הייתה ידו רב לו.

נכדו מספר ל'כיכר השבת' על הקשר עם גדולי הדור: "אאזמו"ר שלח פעם מכתב למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זיע"א עם הערות על ספרו 'טעמא דקרא'. נכדו של מרן העיד כי שר התורה התפעל מאוד מהדברים ואמר שהם נכונים ומדויקים". גם האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, שעיין בכתביו הרבים, הפציר בו להדפיסם, אך רבי משה אהרן, בענוותנותו המפורסמת, סירב לחשוף את חידושיו ברבים.

דמותו הייתה ספוגה בחומרות ובעבודת ה'. במשך עשרות שנים נמנע מאכילת בשר בהמה בשל חששות כשרות. הנהגה מופלאה שסיפרו בני המשפחה נוגעת להוראת רבו ה'ברכת אברהם' בעניין העישון: כדי לשבור את התאווה, היה נוהג לעשן שלוש סיגריות ביום בלבד, כאשר מכל סיגריה היה שובר חצי לפני ההדלקה, הנהגה שסימלה את שליטתו המוחלטת בחומר.

ביתו ברחוב סעדיה גאון בבני ברק הפך למרכז עבור בחורי ישיבת פוניבז' הסמוכה, שהיו מגיעים להציע לפניו קושיות בלימוד ולשמוע דברי חכמה ועצה. הוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, תמיד בורח מן הכבוד ומתרחק מהגדרה עצמית של "גדול".

בשנים האחרונות נחלש מאוד וסבל ייסורים קשים, אותם קיבל באהבה ודומיה.

המנוח ז"ל הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים: בן, חתנים, נכדים ונינים הממשיכים בדרכו התורנית והחסידית.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.