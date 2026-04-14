איש דורות; אבל במודז'יץ, משב"ק אדמור"י החסידות הלך לעולמו

הרב שמואל יצחק פניגשטיין ז"ל ( צילום: ארכיון )

ברוך דיין האמת: בקרב חסידי מודז'יץ בארץ ובעולם, התקבלה בשעות האחרונות הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' שמואל יצחק פניגשטיין ז"ל. משב"ק אדמור"י החסידות. שנפטר בשיבה טובה.

המנוח, שהיה סמל ודוגמה למושג "משמש בקודש", זכה לזכות נדירה שאין לה אח ורע: לשרת בקודש פנימה שלושה דורות של אדמו"רי השושלת. ר' שמואל יצחק לא היה רק גבאי טכני; הוא היה חוליה מקשרת חיה בין דורות, איש סודם של צדיקים ותל תלפיות לחסידים שביקשו מילה טובה, עצה או גישה אל הקודש. זכות היסטורית נפלה בחלקו של המנוח, כאשר שימש בנאמנות אין קץ את רבותיו לאורך עשרות שנים, תוך שהוא הופך לחלק בלתי נפרד מנוף הנהגת החסידות. ר' שמואל יצחק החל את דרכו בקודש עוד בצל האדמו"ר בעל ה"אמרי אש", שם קנה את יסודות החסידות והשירות מתוך ענווה מוחלטת והתבטלות גמורה.

ר' שמואל יצחק פניגשטיין עם הרבי האמרי אש ( צילום: ארכיון )

במשך כל שנות הנהגתו של ה"נחלת דן", עמד ר' שמואל יצחק לימינו במסירות נפש. הוא ניהל את בית הרבי ביד רמה אך בנעימות, ושמר מכל משמר על כבוד המלכות של בית מודז'יץ.

ר' שמואל יצחק פניגשטיין עם הרבי הנחלת דן ( צילום: ארכיון )

גם בדור הנוכחי המשיך ר' שמואל יצחק להיות הדמות המוכרת והאהובה בפתח הבית, כשהוא מביא איתו את הניחוח של פעם ואת הניסיון הכביר שצבר בבתי האדמו"רים הקודמים, עד לפני כמה שנים כשנחלשו כוחותיו.

ר' שמואל יצחק פניגשטיין עם הרבי ממודזיץ שליט"א ( צילום: ארכיון )

ר' שמואל יצחק נודע בזכות נאמנותו המוחלטת. כל יישותו הייתה בטלה לרצון רבותיו, והוא ראה בשירותם שליחות רוחנית עליונה. למרות העומס והלחץ שליוו את תפקידו בביתם של גדולי ישראל, תמיד קיבל כל אדם במאור פנים, בחיוך ובסבלנות, תוך שהוא משתדל לסייע לכל חסיד במבוקשו. כמי שהיה קרוב ביותר לצדיקים, היה "תיבת נח" של סודות ושיחות קודש, אותם נצר בליבו ביראת כבוד. כחסיד מודז'יץ שורשי, היה מחובר בכל נימי נפשו גם לעולם הנגינה המיוחד של החסידות, והיה שותף לרגעים הנעלים של שירת הניגון בטישים ובזמנים המרוממים.

עם פטירתו, איבדה החסידות את אחד משרידי דור האחרון, אדם שראה במו עיניו את צמיחתה מחדש של החסידות בארץ הקודש.

מסע ההלוויה תצא מחר, יום ד' מביתו (גני גד ב"ב) בשעה 11 לפנה"צ ותעבור דרך בית המדרש מודז'יץ, ברח' חבקוק 20 בני ברק בדרכה לבית העלמין ירקון שער פתח תקוה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.