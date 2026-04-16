ברוך דיין האמת. בירושלים ליוו היום המונים למנוחות את האשה החשובה מרת ביילא (ביילי) הינדא לוי ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מאבק ממושך ועיקש במחלה קשה שפקדה אותה בשנים האחרונות. היא נפטרה בגיל 37 בלבד, כשהיא מותירה אחריה חלל עצום בקרב בני משפחתה, מכריה וקהילת 'אחיסמך' בה התגוררה.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בה' בתמוז תשמ"ח לאביה הרה"ג רבי משה מלצר, מחשובי שכונת בית וגן. כבר בבית הוריה ספגה את אצילות המידות ואת מאור הפנים שהפכו לסימן ההיכר שלה לאורך כל תחנות חייה.

בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה הרה"ג רבי יעקב ישראל לוי, מחשובי קהילת בני הישיבות 'בית תפילה' בגני איילון אחיסמך. המנוחה ע"ה הייתה אשת חיל במלוא מובן המילה; היא מסרה את נפשה ממש כדי שבעלה יוכל לשקוד על תלמודו באין מפריע, וראתה בלימוד התורה שלו את פסגת שאיפותיה.

גם כשנחתה עליה הבשורה הקשה על מחלתה, לא איבדה את אמונתה היוקדת. בני המשפחה מספרים על אשה שקיבלה עליה את הדין באהבה, שפכה שיח לפני בוראה, ומעולם לא פסק שבח והודיה מפיה.

דמותה של המנוחה ע"ה הייתה דמות של אור. היא הייתה ידידת אמת למאות חברותיה, ובלטה בטוב לב נדיר ובחוש הומור דק שהפיח תקווה גם ברגעים הקשים ביותר. בכל פעם שהיו מודים לה על מעשי החסד הרבים שעשתה בסתר ובגלוי, הייתה מגיבה בביטול האופייני לה: "אין מה להודות לי, זה הכיף שלי".

עבור ילדיה הרכים הייתה אם לתפארת. היא עשתה הכל, גם כשכוחותיה אזלו, כדי שיגדלו בשמחה ובבריאות הנפש. כל הווייתה הייתה נתינה אינסופית, תוך שהיא מקפידה להאיר פנים לכל אדם, קרוב כרחוק.

בשנים האחרונות הפך השם ביילא הינדא בת ורדה לשגור בפי אלפים. אין ילד או ילדה בקהילות החרדיות שלא הכירו את שמה; רבבות ספרי תהילים נקראו לרפואתה, וקבלות טובות רבות נלקחו על ידי מכריה שקיוו לנס. כחלק מהזכויות לרפואתה, אף הוקם מקווה טהרה במושב מצליח – מפעל כביר שבוודאי יעמוד לה לזכות לנצח.

למרות כל התפילות והתחנונים, נגזרה הגזירה, והבוקר השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, כשהיא מזוככת בייסורים ובמעשים טובים.

מסע הלוויה יצא היום (חמישי) בצהריים מהיכל ישיבת "הדרת דוד" בשכונת בית וגן בירושלים, סמוך לבית הוריה, לעבר הר המנוחות שם נטמנה. דברי הספד מרטטים נשמעו מפי רבנים ובני משפחה, שביכו את האובדן הגדול של אמא צעירה שנגדעה באיבה.

היא הותירה אחריה את בעלה שיחי' וארבעה ילדים יתומים השרויים באבל כבד.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתה, רחוב שבט גד 6, גני איילון (אחיסמך), לוד.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.