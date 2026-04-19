ברוך דיין האמת: שעות ספורות לאחר התאונה הקשה והמזעזעת בכביש 57, הותר לפרסום שמו של ההרוג, הבחור החשוב רפאל אריה נח קוטיינר ז"ל, והוא בן 25 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, בנו של יבלחט"א הרב אברהם קוטיינר שיחי' מחשובי חסידי גור באשדוד, היה דמות מוכרת מאוד בקרב אלפי משפחות בעיר. במשך תקופה ארוכה שימש כמנהל משמרת בסניף 'אושר עד' באשדוד, שם נודע ביחסה האדיב, בסבלנותו ובמאור הפנים שבו קיבל כל אדם. "ארי היה הכתובת לכל דבר, תמיד עם חיוך, תמיד עוזר לכולם", סיפרו היום מכריו המומים.

כזכור, האסון התרחש היום (א') בצהרי היום סמוך למחלף ניצני עוז. ארי ז"ל נהג ברכבו הפרטי כאשר מסיבה שטרם הובהרה התנגש בעוצמה רבה במשאית. עוצמת הפגיעה הייתה אנושה, וצוותי הכיבוי נאלצו לעמול שעה ארוכה כדי לחלצו מבין גרוטאות הברזל.

חובשים ופראמדיקים של מד"א ו'הצלה' שחשו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות בניסיון להציל את חייו, אך פציעתו הייתה רב-מערכתית וקשה מדי, ובסופן נאלצו לקבוע את מותו בשטח.

הידיעה על לכתו של ארי הכתה בתדהמה את חבריו ובני הקהילה. חבריו לספסל הלימודים מתארים בחור חרוץ, ירא שמיים ובעל מידות נאצלות, ששילב קביעת עיתים לתורה עם עבודה למחייתו בדרך ארץ. "קשה לעכל שרק אתמול ראינו אותו והיום הוא כבר לא איתנו. בחור בשיא פריחתו שנגדע בצורה כל כך טראגית", אומר אחד מחבריו בבכי.

במשטרת ישראל ממשיכים לחקור את נסיבות התאונה הקשה, בעוד בני המשפחה והחברים מתארגנים למסע הלוויה הכואב שייצא הלילה מבית הלוויות באשדוד.

ת.נ.צ.ב.ה.