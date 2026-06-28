הרב עקיבא ראנד ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

מרוץ דיפלומטי חובק עולם נגד השעון: ארונו של האברך הצעיר והחשוב, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, שנהרג בתאונה הקשה והמחרידה ליד קישינב שבמולדובה, שוחרר בשעות האחרונות מהרשויות המקומיות ונחת בישראל. הגעת הארון מביאה אנחת רווחה מתוחה לבני המשפחה הכאובים ולמאות חסידי טשערנוביל, לאחר מאמצים כבירים למנוע פגיעה בכבוד המת.

מאחורי הקלעים התחוללה דרמה של ממש. מיד עם קבלת הדיווח הקשה, נרתמו לטיפול באירוע משרד החוץ, שגרירות ישראל במולדובה והיחידה הבינלאומית של זק"א, שליוו את בני המשפחה ברגעיהם הקשים ביותר. במקביל, ניהלה היחידה הבינלאומית של זק"א מאבק משפטי ודיפלומטי עיקש מול הרשויות המקומיות ומערכת המשפט במולדובה. למרות דרישתם החד-משמעית של הגורמים המשפטיים במדינה לבצע נתיחה שלאחר המוות, הצליחו הפעילים, הודות לפעילות יוצאת דופן, להשיג את השחרור המיוחל ללא כל נתיחה. מתנדבי זק"א פעלו בזירת האסון שעות ארוכות, תוך הקפדה יתרה על טיפול בכבוד המת ואיסוף הממצאים, כדי להביאם לקבר ישראל בכבוד הראוי.

מתנדבי זק"א בפעילות בזירת האסון ( צילום: זק"א )

הערב (ראשון), ילוו מאות חסידים ומכרים את המנוח בדרכו האחרונה במסע ההלוויה שתצא בשעה 23:45 מבית המדרש של טשערנוביל ברחוב תובל 1, ירושלים, אל עבר 'הר המנוחות', שם ייטמן למנוחת עולמים.

מודעה מסע ההלוויה

כזכור, האסון התרחש ביום רביעי האחרון כאשר המנוח נסע יחד עם קבוצת חסידים למולדובה, במטרה לפקוד את ציון הרה"ק רבי יחיאל העשיל מקרילוביץ זי"ע, הטמון בבית העלמין העתיק בקישינב, לרגל יום היארצייט שחל שבטע שעבר. במהלך הנסיעה בכביש קישינב, איבד המנוח את השליטה על הרכב שבו נהג, והרכב סטה ממסלולו והידרדר לוואדי עמוק בצד הדרך. כוחות ההצלה המקומיים שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, בעוד נוסעי הרכב הנוספים נפצעו ופונו לבית החולים המקומי.

המנוח ז"ל אשר במשך שנים ארוכות ציפה יחד עם רעייתו תחי' לפרי בטן, עד שזכו בחסדי שמיים לחבק שלושה ילדים רכים שנותרו כעת יתומים מאב.

ת.נ.צ.ב.ה.