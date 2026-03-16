הנשיא טראמפ מבהיר: "לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין ראשון לשני) כי הוא אינו מעוניין להגיע בשלב הזה לעסקה עם איראן.

לדברי הנשיא טראמפ: "איראן רוצים מאוד לנהל משא ומתן אבל אני לא חושב שהם מוכנים לעסקה, אבל הם מתקרבים".

"אף אחד לא יודע עם מי בכלל סוגרים עסקה בצד השני - כי כולם נהרגו", הוסיף טראמפ והדגיש: "אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן".

הנשיא נשאל שוב על יחסיו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והדיווחים על מתיחות והשיב: "אנחנו מסתדרים מצוין", ועדכן: "ישראל עוזרת לאבטח את מצר הורמוז".

טראמפ שב להתייחס לאיראן ואמר: "אם לא הייתי מבטל את הסכם הגרעין הנורא של אובמה - אם לא הייתי מבטל אותו בכהונתי הראשונה, כבר היה להם נשק גרעיני והם היו משתמשים בו מיד ברגע שהיו משיגים אותו. ואם לא הייתי שולח את מפציצי ה-B-2 להפציץ ולהשמיד את זה לחלוטין - אם לא הייתי עושה זאת, ישראל והמזרח התיכון כבר היו נפגעים מנשק גרעיני".

הנשיא הוסיף כי אם הוא לא היה יוצא למלחמה נגד איראן: "ישראל הייתה נמחקת. אני חושב שחלקים גדולים מהמזרח התיכון היו נמחקים גם הם. האנשים האלה היו משתמשים בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. זו הייתה התוכנית שלהם - להשתלט על כל המזרח התיכון".

טראמפ סיכם: "תוכנית הגרעין שלהם נכשלה, ואז היו להם אלפי טילים. ואנחנו הצלחנו להשמיד גם את רוב הטילים האלה".