סקר בארה"ב

רוב האמריקאים מאמינים שטראמפ ישלח כוח קרקעי לאיראן; האם יתמכו במהלך?

סקר חדש של רויטרס ואיפסוס מציג פער משמעותי בין ציפיות הציבור האמריקני לבין עמדותיו בפועל בנוגע למלחמה באיראן: כ-65% מהאמריקנים סבורים כי הנשיא יורה על כניסה למערכה קרקעית רחבה – אך רק 7% תומכים בצעד כזה.

לפי הסקר, שנערך בקרב 1,545 בוגרים בארה״ב, רוב הציבור מתנגד למעורבות קרקעית מכל סוג: 55% מהנשאלים הביעו התנגדות לשליחת כוחות, גם בהיקף מצומצם. עם זאת, קיימת תמיכה חלקית בפריסת כוחות מיוחדים – 34% מהציבור הכללי ו-63% מהרפובליקנים הביעו נכונות לתמוך במהלך כזה.

הנתונים מגיעים על רקע דיווחים כי הממשל האמריקני שוקל אפשרויות שונות להרחבת הפעילות באזור, כולל שליחת אלפי חיילים לאבטחת נתיבי השיט במצר הורמוז או פריסה באזורים אסטרטגיים הקשורים לייצוא הנפט האיראני.

במקביל, הנשיא טראמפ הצהיר כי אינו מתכוון להציב כוחות קרקעיים, אך לא שלל אפשרות כזו בעתיד.

הסקר מצביע גם על פערים פוליטיים מובהקים: בעוד 77% מהרפובליקנים תומכים בתקיפות נגד איראן, רק 6% מהדמוקרטים ו-28% מהעצמאיים הביעו תמיכה. בסך הכול, 37% מהאמריקנים תומכים במלחמה, לעומת 59% המתנגדים.

העימות המתמשך כבר גבה מחיר כבד, עם למעלה מ-2,000 הרוגים ברחבי המזרח התיכון, כולל 13 חיילים אמריקנים, והוא משפיע גם על הכלכלה העולמית – כאשר פגיעות בתשתיות אנרגיה הובילו לעלייה חדה במחירי הנפט והגבירו חששות מהתחדשות האינפלציה.

על רקע זה, נראה כי הציבור האמריקני נותר ספקן לגבי הרחבת הלחימה – במיוחד בכל הנוגע למעורבות קרקעית רחבת היקף.

