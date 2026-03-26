לוחם צה"ל נפצע באורח קשה מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון

לוחם צה"ל נפצע אתמול (רביעי) באורח קשה כתוצאה מירי פצצת מרגמה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח דרום לבנון.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה על מצבו.

האירוע מתרחש על רקע המשך הפעילות הצבאית בלבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי', כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול מול מחבלי חיזבאללה בזירה הצפונית. זהו אחד מאירועי הפגיעה בכוחותינו בימים האחרונים, בעוד חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ופצמ"רים לעבר יישובי הצפון וכוחות צה"ל.

בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במספר התקיפות של חיזבאללה מאדמת לבנון, כאשר הארגון שיגר למעלה מ-3,500 רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל מאז תחילת חודש מרץ. התקיפות מהוות הפרה בוטה של הסכמי הפסקת האש ושל החלטות מועצת הביטחון של האו"ם.