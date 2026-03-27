רק כשליש ממערך הטילים של איראן הושמד בוודאות; עוד שליש נקבר

כמעט חודש לאחר פתיחת המלחמה בין ארה"ב, ישראל ואיראן, מתברר כי תמונת הפגיעה במערך הטילים האיראני רחוקה מלהיות מוחלטת. חמישה גורמים הבקיאים במודיעין האמריקני אמרו לרויטרס כי ניתן לקבוע בוודאות שרק כשליש מארסנל הטילים הרחב של איראן הושמד עד כה.

לגבי כשליש נוסף, התמונה ברורה פחות, אך לפי ארבעה מהמקורות, סביר שהוא נפגע, הושמד או נקבר תחת הקרקע בעקבות ההפצצות על מנהרות ובונקרים.

המשמעות היא שלמרות עוצמת התקיפות, לאיראן עדיין נותר מלאי טילים משמעותי, וחלק מהאמצעים שנפגעו או נקברו עשויים אף לשוב לשימוש לאחר סיום הלחימה.

ההערכה הזו עומדת בניגוד בולט לדבריו הפומביים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר ביום חמישי כי לאיראן נותרו "מעט מאוד רקטות". עם זאת, באותה ישיבת קבינט טראמפ גם רמז בעצמו לאיום שנותר, כאשר הסביר כי גם פגיעה של 99 אחוז מהיכולת האיראנית לא תספיק אם אחוז אחד בלבד יצליח לפגוע בספינה אמריקנית במצר הורמוז.

"הבעיה במצר היא כזו: נניח שנעשה עבודה מצוינת ונאמר שפגענו ב-99 אחוז. אחוז אחד הוא בלתי מתקבל על הדעת, כי אחוז אחד כזה הוא טיל שפוגע בדופן של ספינה שעולה מיליארד דולר", אמר טראמפ.

לפי אחד המקורות, תמונת המודיעין דומה גם ביחס ליכולות הכטב"ם של איראן, כאשר יש מידה מסוימת של ודאות שכשליש מהיכולת הזו הושמד. מנגד, הפנטגון ופיקוד המרכז האמריקני נמנעים מלנקוב במספר מדויק של היקף ההשמדה במערכי הטילים והכטב"מים.

הממשל האמריקני הצהיר כי מטרותיו הן החלשת הצבא האיראני, הטבעת חיל הים של איראן, פגיעה קשה ביכולות הטילים והכטב"מים ומניעת נשק גרעיני מהרפובליקה האיסלאמית. בפיקוד המרכז אף טענו כי המבצע, המכונה רשמית "Epic Fury", מתקדם לפי התכנון ואף מהר מהצפוי.

לצד הפגיעה במלאים קיימים, ארה"ב הדגישה כי היא תוקפת גם את התעשייה שמייצרת את הטילים והכטב"מים, ולא רק את המחסנים והמשגרים עצמם.

אלא שהקושי המרכזי נותר בעינו: איש אינו יודע בוודאות כמה טילים היו בידי איראן ערב המלחמה וכמה מהם אוחסנו עמוק במתקנים תת קרקעיים. ישראל העריכה בעבר כי מדובר בכ-2,500 טילים, בעוד אנליסטים אחרים דיברו על כ-6,000.

גורם אמריקני בכיר הודה כי ייתכן שלעולם לא ניתן יהיה להגיע למספר מדויק, בין השאר משום שלא ברור כמה טילים הוחזקו מתחת לקרקע ובאיזו מידה הם עדיין נגישים.

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' התייחס כבר ב-19 במרץ לאתגר שמציבה התשתית התת קרקעית של איראן ואמר: "איראן היא מדינה עצומה. וכמו חמאס והמנהרות שלו בעזה, הם שפכו כל סיוע, כל פיתוח כלכלי וכל סיוע הומניטרי למנהרות ולטילים".

לדבריו, "אנחנו צדים אותם באופן שיטתי, חסר רחמים ומכריע, כמו שאף צבא אחר בעולם לא יודע לעשות, והתוצאות מדברות בעד עצמן".