16:45 - דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין: "היום, נציין את ערב שביעי של פסח בעוד אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי'. חיילי ומפקדי צה"ל נלחמים למען ביטחון מדינת ישראל בכל הזירות - גם בערב החג.

"באיראן, טייסי וטייסות חיל האוויר ממשיכים להעמיק את הפגיעה במשטר הטרור האיראני - חיסלנו הלילה מספר מפקדים במשטר ותקפנו תשתיות מרכזיות ששימשו אותו. "בלבנון, אוגדה 98 הצטרפה ללחימה. לוחמינו תוקפים, מחסלים מחבלים, משמידים תשתיות טרור, מחזקים את קו ההגנה ומרחיקים את האיומים הישירים מתושבי הצפון. "אנחנו מעריכים כי גם הערב המשטר האיראני וחיזבאללה ינסו להמשיך ולירות לעבר ישראל. צה"ל ערוך גם בהגנה וגם בהתקפה ויפעל מול כל איום. אני מבקש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים. התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26 "אנחנו נלחמים על חירותנו, ונמשיך לפעול בכל הזירות על מנת להבטיח את חירות עם ישראל בארצו. חג פסח בטוח ושקט לכל בית ישראל". 16:39 - ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״אנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן בעוצמה הולכת וגוברת. אתמול השמדנו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים, והיום תקפנו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה״

16:35 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפרסמת תיעודים של התקהלויות בגשרים ותשתיות ברחבי איראן, המאורגנות על ידי המשטר כדי להוות ''מגן אנושי'' אל מול איומי טראמפ.

16:31 - אזעקות נוספות בצפון.

16:28 - הירי מאיראן: בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל.

16:25 - האירוע הסתיים באזורים עוטף עזה, דרום הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה, מרכז הנגב, מערב הנגב.

16:16 - במקביל לירי מאיראן: שיגורים גם מלבנון. אזעקות בין היתר גם במירון.

16:15 - הירי מאיראן: אזעקות בבאר שבע והסביבה, בדרום הנגב ובעוטף עזה.

16:08 - זוהו שיגורים מאיראן; צפי לאזעקות בדרום.

16:02 - אזעקות נוספות על חדירת כטב"מ ביישובי קו העימות.

15:58 - ​פגיעה ישירה בבית פרטי בקריית שמונה

​צוותי כיבוי מתחנת גליל-גולן פועלים בשעה זו בזירת פגיעה ישירה בבית פרטי בעיר קריית שמונה לאחר המטח האחרון.

​לוחמי האש מדווחים על הרס במקום.

הצוותים מטפלים בדליפת גז בזירה וסורקים אחר נפגעים - בשלב זה לא אותרו נפגעים.

15:55 - לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פריטי אמל״ח באזור אצבע הגליל. כתוצאה מהנפילות, נגרם נזק במקום, ללא נפגעים. שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום להסרת סיכונים נוספים.

15:50 - במקביל: התרעות ביישובי קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות של חיזבאללה.

15:32 - ארה"ב תקפה יותר מ-50 מטרות ב"אי הנפט" האיראני חארג.

15:31 - ירי נוסף של חיזבאללה. אזעקות בקו העימות.

15:29 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס: "המלחמה הזו תסתיים בקרוב מאוד".

עוד אמר ואנס כי הוא "מקווה שהאיראנים יגלו חוכמה", והדגיש כי נותרו כ-12 שעות עד לפקיעת האולטימטום שהציב הנשיא, במהלכן צפויים "משאים ומתנים רבים".

לדבריו, "הושגו כל המטרות הצבאיות באיראן", אך ציין כי "האיראנים לא היו הנושאים והנותנים המהירים ביותר לפני המלחמה – וכך הם גם עכשיו".

ואנס הוסיף אזהרה: "כדאי שהאיראנים ידעו שיש לנו כלים בארגז שעדיין לא השתמשנו בהם", והבהיר כי הנשיא עשוי להשתמש בהם אם איראן לא תשנה את התנהלותה.

15:22 - שוב אזעקות בקו העימות.

15:18 - האיראנים מפיצים ברשתות החברתיות תיעודים מתקיפת הגשרים ברחבי הרפובליקה.

15:09 - טראמפ בציוץ חריג: "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה.

"עם זאת, עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מוחלט ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות, מי יודע?

"נגלה הלילה, אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם. 47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוקים יברך את העם הגדול של איראן!".

15:04 - הירי מלבנון נמשך: אזעקות נוספות בקו העימות.

14:55 - אזעקות בקו העימות.

14:45 - גורם אמריקני אישר לאתר "אקסיוס" כי צבא ארה"ב ביצע את התקיפות ב"אי הנפט" חארג, והדגיש כי היעדים שהותקפו היו צבאיים בלבד – ללא פגיעה ישירה בתשתיות הנפט האיראניות.

במקביל, אתר "נור ניוז" האיראני דיווח על שיבושים באספקת החשמל בחלקים מהאי, בעקבות פגיעה בקווי הולכה.

14:40 - תיעוד הנפילה היום בגבעת שמואל:

14:32 - פיקוד המרכז האמריקני: מטוסי קרב של חיל הים האמריקאי ממריאים מאוניית הקרב USS אברהם לינקולן (CVN 72) במהלך מבצע "זעם אפי". כוחות אמריקאים ממשיכים לבצע תקיפות נגד מטרות צבאיות בתוך איראן.

14:30 - אזעקות במטולה.

14:00 - חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מספר תשתיות וגשרים מרכזיים ברחבי איראן, במטרה למנוע ממשמרות המהפכה את היכולת להעביר אמצעי לחימה.

במקביל, באיראן מדווחים על שני הרוגים בעקבות תקיפת גשר רכבת בעיר כאשאן.

13:55 - אל"מ אודי אלבז, מפקד עורף ירקון מעדכן ל'כיכר השבת' מהזירה בפתח תקווה: "נזק משמעותי לדירה עליונה שספגה פגיעה - בנס לא הייתה חדירה לקומה תחתונה יותר".

13:51 - במספר מרחבים במקביל: צה"ל השלים גל תקיפות נרחב באיראן

צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

13:50 - מקורות איראניים בכירים אמרו לסוכנות רויטרס כי טהראן דחתה הצעה להפסקת אש זמנית עם ארצות הברית, והציבה שורת תנאים מוקדמים לכל משא ומתן על הסכם שלום.

לפי הדיווח, התנאים כוללים עצירה מיידית של התקיפות, מתן ערבויות שלא יתחדשו בעתיד, וכן תשלום פיצויים על הנזקים שנגרמו.

בנוסף, במסגרת הסכם שלום קבוע דורשת איראן לקבוע מנגנון של תשלום עבור ספינות שיעברו במצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר והאנרגיה החשובים בעולם.

13:45 - דיווחים באיראן על פיצוצים באי הנפט חארג, הנחשב לצומת מרכזי דרכו עוברים כ-90% מייצוא הנפט של המדינה.

במקביל, דווח על תקיפה ישראלית-אמריקנית נגד גשר סמוך לעיר קום.

האי חארג, המשתרע על פני כ-6 ק"מ בלבד ונמצא כ-25 ק"מ מחופי איראן במפרץ הפרסי, מהווה יעד אסטרטגי עבור המשטר, ונפגע בעבר בתקיפות. לפי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף בחן אפשרות להשתלט עליו במסגרת הלחץ על טהראן.

הדיווחים מגיעים על רקע פקיעת הדד-ליין שהציב טראמפ לאיראן לפתיחת מצר הורמוז, ואזהרות מפני תקיפות נרחבות נגד תשתיות אנרגיה וגשרים אם לא תיענה לדרישות.

13:40 - במשמרות המהפכה של איראן מזהירים את המדינות השכנות כי "כל הרסנים הותרו", ומאיימים בהרחבת התקיפות נגד תשתיות של ארצות הברית ובנות בריתה באזור.

לפי ההצהרה, הארגון שוקל לפגוע בתשתיות אסטרטגיות ולהביא לשיבוש ממושך של אספקת הנפט והגז האזורית, ואף הזהיר כי הפגיעה עלולה להימשך במשך שנים.

13:37 - בהמשך לאזעקות שהופעלו בגזרת מחוז מרכז, לוחמי אש ביצעו סריקות נרחבות בעקבות דיווח על נפילת פריטי אמל״ח.

נכון לשעה זו אותרה זירה בעיר פתח תקווה בבנין מגורים. במקום הרס רב. באחת הדירות פרצה שריפה במקום. לוחמי האש פועלים בזירה.

לא ידוע על נפגעים, לוחמי האש ממשיכים בסריקות בעיר.

13:35 - תיעוד מהזירה בפתח תקוה:

13:34 - ראש הממשלה מפרסם סרטון וכותב: "מצדיע ללוחמים שלנו שממשיכים לכתוש את איראן וחיזבאללה. חג שמח לכל אזרחי ישראל!"

13:30 - דוברות הצלה: עד כה בסריקות במספר זירות במרכז הארץ לא אותרו נפגעים.

חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א סורקים בזירות נוספות על מנת לשלול הימצאות נפגעים.

13:25 - שוטרי מחוז מרכז ומחוז ת"א, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה מטפלים בזירות נפילת פריטי אמל״ח באזור השרון ובתחום מחוז ת"א, בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

מדוברות המשטרה נמסר: "אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה בחלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים".

בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע חייגו למוקד המידע של המשטרה 110.

13:24 - תיעוד מזירת נפילה במרכז הארץ:

13:23 - התרעה בעקבות חדירת כלי טיס עוין בגבול לבנון.

13:21 - אזעקות בעיר עכו ובשורת יישובים בגליל העליון, בגליל התחתון ובקו העימות.

13:17 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע; ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

13:16 - במוקד 102 של מחוז מרכז התקבלו שיחות בדיווח ראשוני על נפילה בפתח תקווה. צוותי כבאות והצלה בדרכם למקום.

13:15 - עד כה, ב"ה, לא דווח על נפגעים.

13:13 - בהמשך לאזעקות במרכז הארץ, כונני הצלה יצאו לסרוק במספר זירות בהן דווח על נפילות, על מנת לשלול נפגעים.

13:07 - הירי מאיראן: אזעקות במרכז הארץ, בשפלה, בשומרון ובית שמש.

13:02 - ירי מלבנון: אזעקות בצפת והגליל העליון.

13:00 - זוהו שיגורים מאיראן לכיוון מרכז הארץ.

12:40 - בישראל מבהירים: ממתינים לפקיעת האולטימטום של טראמפ. אם לא תושג הפסקת אש - איראן תבער. נתקוף בעוצמה, כולל תשתיות אנרגיה.

12:33 - לוחמי האש מתחנת זבולון ונהריה פועלים בזירת נפילה שגרמה לשריפת מספר כלי רכב ונזק למבני מגורים סמוכים.

במקום פצוע אחד קל ואחד חרדה לפי גורמי הרפואה.

הצוותים מבצעים פעולות כיבוי של הרכבים הבוערים וסריקות בתוך המבנים לשלילת הימצאות לכודים או נפגעים נוספים.

12:28 - דובר צה"ל: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף פועלים כעת בזירה בצפון הארץ בה התקבלו דיווחים על נפילה. יש להימנע מהתקהלויות באזור זה.

פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות.

12:25 - דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר צפון מדינת ישראל - חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, צעירה כבת 20 במצב קל, עם פציעה בראש מאבנים שעפו מההדף ו-2 נפגעי חרדה.

12:17 - אזעקות בקריית שמונה.

12:10 - בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף, לוחמי מג"ב וחבלני המחוז סורקים מספר זירות לאיתור נפילות או שברי יירוט בגזרת מרחב אשר, באזור הגליל המערבי. דווח על נזק, לא דווח על נפגעים בשלב זה.

אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהישמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים וזירות הרס, להימנע ממגע בשברי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לפעול להצלת חיים.

בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המידע של המשטרה בטלפון 110.

12:01 - דיווח ראשוני על פגיעה ישירה בעיר נהריה. מד"א: בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

11:58 - אזעקות נוספות בקו העימות.

11:53 - אזעקות בנהריה והסביבה.

11:45 - דיווחים על תקיפות איראניות בסעודיה, בחרין, כוויית וארביל בצפון עיראק.

11:36 - צה"ל תקף מעבר מרכזי נוסף מעל נהר הליטאני: שבעה מעברים ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה הותקפו עד כה

צה"ל תקף אתמול (ב') מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני, ולהעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

תקיפתו מתווספת לשישה מעברים נוספים בנהר הליטאני שהותקפו מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי'.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

11:20 - אזעקות נוספות עקב הירי מלבנון.

11:17 - שוב אזעקות בגבול הצפון.

11:07 - תיעודים נוספים המגיעים מאיראן ומראים את התקיפות כעת במדינה.

11:00 - בהתאם להערכת המצב העדכנית, מדיניות ההתגוננות נותרת בשלב זה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום חמישי, 9 באפריל 2026, בשעה 20:00.

פיקוד העורף מקיים הערכת מצב שוטפת לבחינת הפעילות החינוכית וההתקהלויות במדרג פעילות מצומצמת.

10:57 - חיזבאללה ממשיך בירי. אזעקות בקו העימות.

10:50 - דיווחים באיראן על גל תקיפות כעת בטהרן, כולל במרכז לחקר החלל.

10:40 - תיעוד הנפילה בראש העין

10:38 - אזעקות נוספות בקו העימות

10:35 - תיעודים מיוחדים מעין הטיל: כך חיל האוויר תוקף מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני

צה"ל ממשיך במאמץ השיטתי להעמקת הפגיעה במערכי האש ומערכות ההגנה האוויריות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

בתקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן, הושמדו יותר מ-130 מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני.

10:32 - הירי מלבנון: אזעקות בכרמיאל והסביבה.

10:16 - אזעקות נוספות בגבול הצפון.

10:08 - הירי מלבנון לא פוסק. אזעקות נוספות כעת בקו העימות.

10:00 - חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול (ב') מטס תקיפה נרחב במספר אזורים באיראן לעבר תשתיות מרכזיות של משטר הטרור האיראני.

במסגרת המטס צה"ל תקף בשיראז מפעל פטרוכימי נוסף ששימש את הכוחות החמושים באיראן לייצור חומצה חנקתית, שהיא חומר הכרחי לייצור חומרי נפץ וחומרים נוספים בתהליכי פיתוח טילים בליסטיים.

בכך צה"ל העמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של המשטר בדגש על יכולות ייצור אמצעי הלחימה שהתבססו על הרכיבים במפעל.

מדובר באחד המתחמים הבודדים שנותרו לייצור רכיבים כימיים חיוניים עבור חומרי נפץ וחומרים לטילים בליסטיים באיראן, זאת לאחר שצה"ל תקף את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן וכן את המתחם הפטרוכימי במאהשר.

במקביל צה"ל תקף אתר רחב היקף של מערך הטילים הבליסטיים בצפון-מערב איראן. מתוך אתר זה חיילי המערך שיגרו עשרות טילים לעבר שטח מדינת ישראל.

האתר הותקף כשבתוכו פעלו חיילים ומפקדים של מערך הטילים לקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות.

09:55 - שוב אזעקות בקו העימות בעקבות ירי מלבנון.

09:46 - דוברות כבאות והצלה: בהמשך לאזעקות שהופעלו בגזרת מחוז מרכז, לוחמי אש ביצעו סריקות נרחבות בעקבות דיווח על נפילת פריטי אמל״ח.

נכון לשעה זו אותרה זירה בעיר ראש העין ובה הרס קל, פגיעה חיצונית למבנה וברכבים סמוכים.

לא ידוע על נפגעים, לוחמי האש ממשיכים בסריקות בעיר.

09:40 - שגריר איראן בפקיסטן: המאמצים לעצירת המלחמה מתקרבים לשלב קריטי ורגיש.

09:29 - רכבים הפוכים בזירת נפילת רסיס במרכז הארץ. בחסדי שמיים אין נפגעים בכל הזירות.

09:28 - נמשך הירי מלבנון: אזעקות נוספות בקו העימות.

09:23 - במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

שוטרים, לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה.

משטרת ישראל קוראת לאזרחים להישמע להנחיות פיקוד העורף, להישאר במרחבים מוגנים בהתאם לצורך, להימנע מהגעה לזירות, לא להתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ, ולדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל פריט חשוד.

09:21 - השיגורים מאיראן: פיקוד העורף מודיע על סיום אירוע; ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

09:19 - תיעוד האזעקה והמיירטים בשמי אילת.

09:18 - דיווחים ראשוניים על נפילות בבני ברק, תל אביב ורמת השרון.

09:16 - דוברות עיריית אילת: בהמשך לשתי ההתרעות שנשמעו בדקות האחרונות (9:07) ברחבי העיר אילת, נמסר מגורמי הביטחון במרחב, כי בוצע יירוט טיל ששוגר מאיראן. ללא דיווח על נזק או נפגעים. עדיין מתבצעות סריקות לשלילת נפילות של שברי יירוט או נפלים.

הנחיה מקדימה הופצה על פי הנוהל. אין לצאת מהמרחב המוגן עד לקבלת הודעה מפיקוד העורף.

חשוב להזכיר, כי זמן ההתגוננות הוארך לדקה וחצי רק בעת ירי טילים. זה גם משך זמן ההתרעה. היא נשמעת לאורך דקה וחצי. התרעה נוספת נשמעה משום החשש לשברי יירוט.

יש להמשיך ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים.

09:15 - הירי מאיראן למרכז ולאילת: טילים מתפצלים.

09:12 - אזעקות נוספות במרכז, בשפלה, בשומרון, באילת ובערבה.

09:10 - אזעקות במרכז, בשפלה ובשומרון.

09:07 - אזעקות באילת והערבה.

09:05 - זוהה שיגור נוסף מאיראן; אזעקות צפויות במרכז, בשפלה ובשומרון.

09:01 - זוהה שיגור מאיראן; אזעקות צפויות באילת והערבה.

09:00 - כוחות אוגדה 98 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון: הושלמה התייצבות כוחות צה"ל ב"קו הנ"ט"

כוחות אוגדה 98 הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון, במקביל לפעילות אוגדות 91, 36, 146 ו- 162.

כעת כוחות צה"ל השלימו את התייצבותם ב"קו הנ"ט" וממשיכים בפעילות במרחב לטובת חיזוק קו ההגנה הקדמי ולהסרת האיום על תושבי הצפון.

כוחות אוגדה 98 פועלים בנקודות מבצעיות בהן הושגה שליטה מבצעית לצורך טיהור המרחב ממחבלים ותשתיות טרור, במקביל למאמץ התקיפה באש לעבר מרכזי הכובד של ארגון הטרור חיזבאללה.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ופועל בחסות המשטר האיראני. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

09:00 - ארגון הטרור גדודי חיזבאללה הודיע על הרוג בשורותיו בעקבות תקיפה אמריקנית במחוז סלאח א-דין שבעיראק.

08:46 - שוב ירי מלבנון: אזעקות בשלומי ובצת.

08:38 - אזעקות במטולה והסביבה בעקבות ירי של חיזבאללה.

08:32 - דובר צה"ל בשפה הפרסית פונה באזהרה דחופה למשתמשים והנוסעים ברכבות באיראן: "אזרחים יקרים, למען ביטחונכם אנו מבקשים מכם לא לבצע שימוש ולנסוע ברכבות ברחבי איראן החל מרגע זה ועד השעה 21:00 בשעון איראן".

"הימצאותכם ברכבות ובסמיכות למסילות רכבת מסכנת את חייכם", הוסיף והזהיר.

08:25 - מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להצביע היום בשעה 18:00 (שעון ישראל) על הצעה לפתיחת מצר הורמוז – כ-9 שעות לפני פקיעת האולטימטום.

ההצעה, שהוגשה על ידי בחריין, עודכנה והוסרו ממנה הסעיפים הכוללים שימוש בכוח, במטרה למנוע הטלת וטו מצד רוסיה וסין.

08:06 - תיעוד מפעילות אוגדה 91: חיסלו מחבלי נ"ט במסגד ואיתרו עשרות אמצעי לחימה

כוחות אוגדה 91 פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון וממשיכים להרחיב את הפעילות הקרקעית הממוקדת להגנה על תושבי הצפון.

הכוחות זיהו מחבלים ממערך הנ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה שהתמקמו במסגד במרחב, מיד לאחר הזיהוי הכוחות חיסלו את המחבלים והשמידו את המתחם על מנת להסיר איום.

בפעילות נוספת של חטיבת 769 הכוחות זיהו מחבל שתיצפת ממבנה על הכוחות. חיל האוויר בשיתוף פעולה עם הכוחות ובסגירת מעגל מהירה חיסל את המחבל.

בנוסף כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי חיסלו חוליות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים, ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור. בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות היו מטענים, נשקים מסוגים שונים, מחסניות ועוד.

08:04 - חיזבאללה ממשיך בירי לעבר הצפון: אזעקות בקריית שמונה והסביבה.

08:01 - משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי" פונו לבתי החולים 7,183 נפגעים. נכון להבוקר מאושפזים 118 נפגעים: 2 במצב אנוש, 14 קשה, 27 בינוני, 74 קל ונפגע חרדה אחד.

ביממה האחרונה התקבלו 133 נפגעים: 5 במצב בינוני, 127 קל ונפגע חרדה אחד.

07:55 - כלי תקשורת איראניים דיווחו כי מסעוד זארה, מפקד בית הספר להגנה אווירית של הצבא בשאהינשאהר, חוסל בתקיפות אמריקאיות וישראליות.

07:50 - דיווח ב"טיימס" הבריטי: המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, מאושפז במצב קשה בעיר קום, מחוסר הכרה ואינו כשיר לקבל החלטות.

לפי מזכר מודיעיני אמריקני-ישראלי, ח'אמנאי – שמונה לאחר חיסול אביו עלי ח'אמנאי – אינו מעורב בניהול המדינה, וברקע גוברות הערכות כי משמרות המהפכה מחזיקים בשליטה בפועל.

07:30 - תיעוד איראני מראה תקיפות בנמל התעופה מהראבאד בטהרן.

07:25 - משרד ההגנה הסעודי דיווח במהלך הלילה על יירוט 7 טילים בליסטיים ששוגרו למזרח המדינה. חלק שברי היירוט נפלו באזור מתקני האנרגיה.

07:20 - בעקבות כוונת ארה"ב להפציץ תחנות כוח באיראן אם זו לא תיענה לאולטימטום של טראמפ, באיראן מתכננים מחר בצהריים להקיף תחנות כוח במדינה בשרשרת אנושית.

07:05 - גורמים ישראלים מסרו ל-CNN כי ישראל אישרה רשימה מעודכנת של אתרי אנרגיה ותשתיות באיראן כתרחיש גיבוי להמשך הלחימה.

לדבריהם, ישראל ממתינה להחלטת הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לצעדים הבאים, אך כבר גובשו תוכניות נוספות לשבועות הקרובים – שייצאו לפועל בכפוף לאור ירוק אמריקני.

07:00 - גורמים אמריקנים מסרו ל'וול סטריט ג'ורנל' כי בסוף השבוע האחרון מפציצים מסוג B-2 של חיל האוויר האמריקני הטילו פצצות כבדות מסוג GBU-57, המכונות "אם כל מפצחות הבונקרים", לעבר מתחם תת-קרקעי של משמרות המהפכה באיראן.

לפי אחד הגורמים, המתחם הושמד בתקיפה, ובמהלכה נהרגו כמה מאנשי משמרות המהפכה.

06:55 - אזעקות בקריית שמונה והסביבה בעקבות ירי של חיזבאללה.

סיכום חדשות הלילה

סמוך לשעה 03:30 הופעלו אזעקות ביישובים רבים בנגב ובעוטף עזה, בהם באר שבע ודימונה, בעקבות שיגורים מאיראן. פיקוד העורף עדכן בהמשך כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. במד"א מסרו כי לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים מהמטח.

במקביל, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר השלים מטס תקיפה נרחב נגד תשתיות של המשטר האיראני בטהרן ובאזורים נוספים במדינה. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, נשמעו פיצוצים בבירה ובסביבתה.

בזירה הצפונית נרשמו גם אזעקות במטולה ובאצבע הגליל בעקבות ירי מלבנון במהלך הלילה.

במקביל ללחימה, דווח בארצות הברית כי ישראל ממתינה להחלטת הנשיא דונלד טראמפ בנוגע להמשך הצעדים מול איראן, כאשר לפי גורמים ישראליים קיימת היערכות לאפשרות של הרחבת התקיפות במקרה שהמאמצים הדיפלומטיים ייכשלו.

עוד דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בשיחותיו עם טראמפ חשש מהפסקת אש שאינה כוללת פירוק מלא של יכולות הגרעין האיראניות.

עוד דווח הלילה כי 15 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפת כטב"ם בבסיס בכוויית, רובם באורח קל ושבו לפעילות.