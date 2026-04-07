צה"ל תקף מעבר נוסף בליטאני: שבעה גשרים הותקפו מתחילת המבצע

צה"ל תקף אתמול מעבר מרכזי נוסף מעל נהר הליטאני, ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לתנועה מצפון לדרום ולהעברת אמצעי לחימה.
לפי הודעת צה"ל, המעבר שימש להעברת רקטות, משגרים ואמצעים נוספים, כחלק מהיערכות הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.
התקיפה מצטרפת לשישה מעברים נוספים מעל נהר הליטאני שהותקפו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", במסגרת המאמץ לפגוע בצירי התנועה והלוגיסטיקה של הארגון בדרום לבנון.
(צילום: דובר צה"ל)
"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.
0 תגובות