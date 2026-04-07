"נראה פיצוץ טוב"

צה"ל תקף מעבר נוסף בליטאני: שבעה גשרים הותקפו מתחילת המבצע

המעבר שימש להעברת אמצעי לחימה מדרום לבנון לשימוש מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה; בצה"ל מדגישים: נמשיך לפגוע ביכולות חיזבאללה (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף אתמול מעבר מרכזי נוסף מעל נהר הליטאני, ששימש את מחבלי ארגון הטרור לתנועה מצפון לדרום ולהעברת אמצעי לחימה.

לפי הודעת צה"ל, המעבר שימש להעברת רקטות, משגרים ואמצעים נוספים, כחלק מהיערכות הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

התקיפה מצטרפת לשישה מעברים נוספים מעל נהר הליטאני שהותקפו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", במסגרת המאמץ לפגוע בצירי התנועה והלוגיסטיקה של הארגון בדרום לבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר