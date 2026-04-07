נציג היהודים בפרלמנט האיראני: "המשטר הציוני לא גילה רחמים"

נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח, הגיע לזירת פגיעת בית הכנסת בטהראן והאשים את ישראל בתקיפה, שלדבריו הובילה להרס מוחלט של המבנה.

לדבריו, "המשטר הציוני לא גילה רחמים כלפי הקהילה במהלך חגי היהודים ותקף אחד מבתי הכנסת העתיקים והקדושים שלנו". עוד טען כי בעקבות התקיפה "בית הכנסת נהרס לחלוטין וספרי תורה נותרו תחת ההריסות".

הדיווח מתייחס לבית הכנסת "חורסאני" בשכונת רפידייה בטהרן, שעל פי פרסומים נפגע במהלך תקיפות הלילה. בשלב זה לא נמסר על נפגעים בנפש