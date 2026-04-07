בבלי
מאשר את הדיווחים

נציג היהודים בפרלמנט האיראני: "המשטר הציוני לא גילה רחמים"

נציג היהודים בפרלמנט האיראני טען כי המבנה נהרס לחלוטין וספרי תורה נותרו תחת ההריסות; איגוד רבנים במדינות האיסלאם הביע דאגה לשלום הקהילה (חדשות)

(צילום: התקשורת האיראנית)

נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח, הגיע לזירת פגיעת בית הכנסת בטהראן והאשים את ישראל בתקיפה, שלדבריו הובילה להרס מוחלט של המבנה.

לדבריו, "המשטר הציוני לא גילה רחמים כלפי הקהילה במהלך חגי היהודים ותקף אחד מבתי הכנסת העתיקים והקדושים שלנו". עוד טען כי בעקבות התקיפה "בית הכנסת נהרס לחלוטין וספרי תורה נותרו תחת ההריסות".

הדיווח מתייחס לבית הכנסת "חורסאני" בשכונת רפידייה בטהרן, שעל פי פרסומים נפגע במהלך תקיפות הלילה. בשלב זה לא נמסר על נפגעים בנפש

במקביל, איגוד הרבנים במדינות האיסלאם פרסם הודעת תמיכה בקהילה היהודית ב, בה נכתב: "אנו מתפללים לשלומם של עמיתינו הרבנים הנכבדים, ושהקהילה כולה תישאר מוגנת".

עוד הוסיפו כי הם נושאים תפילה לרווחת הקהילה היהודית במדינה, המונה לפי ההערכות כ-15 אלף בני אדם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד ב:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר