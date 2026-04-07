בבלי
לקראת אישום

חשד חמור: שני קציני צה"ל ואזרח מעורבים בהברחות לעזה

הוגשה הצהרת תובע נגד החשודים; לפי החקירה – סחורות הוסלקו במשאיות סיוע הומניטרי בתמורה למאות אלפי שקלים (חדשות)

משאיות הסיוע לעזה

בתום חקירה משותפת של שב"כ, המשטרה הצבאית החוקרת והיחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל, הוגשו היום הצהרות תובע לקראת הגשת כתבי אישום נגד שני קציני צה"ל ואזרח, בחשד למעורבות בפרשיית הברחות חמורה לרצועת עזה.

על פי ממצאי החקירה, החשודים פעלו להברחת סחורות, בהן מאות אלפי סיגריות ומכשירי סלולר – תוך הסלקתן בתוך משאיות סיוע הומניטרי שנכנסו לרצועה, וזאת בתמורה לרווח של מאות אלפי שקלים.

מהחקירה עולה כי תושב רהט, נאסר אבו מוסטפא, ניצל קשר עם קצין במילואים לצורך בחינת האפשרות לבצע את ההברחות. בהמשך, גיבשו השניים את שיטת הפעולה, והקצין במילואים יצר קשר עם קצין נוסף בשירות קבע כדי לקדם את הכנסת הסחורה האסורה.

לפי החשד, שני הקצינים; אחד בדרגת סגן אלוף בשירות קבע והשני בדרגת רב סרן במילואים – ניצלו את תפקידם ונגישותם למידע על תנועת משאיות הסיוע.

במהלך הפעילות, כאשר אחת המשאיות נעצרה בשל תקלה בדרכה לרצועה, הגיע האזרח למקום והסליק בתוכה את הסחורה האסורה.

במערכת הביטחון הדגישו כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, המהווה פגיעה ישירה בביטחון המדינה. כתבי האישום צפויים להיות מוגשים בימים הקרובים.

שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הברחות ולמיצוי הדין עם המעורבים.

