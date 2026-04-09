תקיפות תשתיות טרור על ידי כוחות חטיבת הצנחנים בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר הבוקר (חמישי) כי לוחמי חטיבת הצנחנים הפועלים תחת אוגדה 98, הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון.

כוחות החטיבה השיגו שליטה מבצעית במרחב וממשיכים לתקוף תשתיות טרור לטובת חיזוק קו ההגנה הקדמי ולהסרת האיום על תושבי הצפון. כמו כן, לוחמי הצנחנים חיסלו עשרות מחבלי חיזבאללה ואיתרו אמצעי לחימה רבים, נשקים, מחסניות ומטעני נפץ וחבלה שהוטמנו במטרה לפגוע בכוחות.

כזכור, צה"ל יצא אתמול למתקפה רחבה נגד מפקדות ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי ביירות, הבקעא ובדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי מדובר בתקיפה הגדולה ביותר שבוצעה לעבר התשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה מתחילת מבצע "שאגת הארי".

במהלומה צה"ל תקף מפקדות, אתרי פיקוד ושליטה ואת מערכיו הצבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה:

• מפקדות מודיעין ומטות מרכזיים ששימשו את מחבלי הארגון להכוונה ותכנון מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל

• תשתיות של מערכי האש והים של ארגון הטרור שאחראים בין היתר על שיגור טילים לעבר כוחות צה"ל בשטח ובים ולעבר שטח מדינת ישראל

• נכסים של 'כוח רדואן' והיחידה האווירית (127) - יחידות העילית של ארגון הטרור חיזבאללה

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר התבטא ברגעי התקיפה בבור: "נמשיך להכות בארגון הטרור חיזבאללה ונמצה כל הזדמנות - לא נתפשר על ביטחון תושבי הצפון. נמשיך לתקוף ללא הפסקה".

