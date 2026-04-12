סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הודיע הבוקר (ראשון) כי בתום 21 שעות של שיחות משא ומתן עם איראן, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם וכי המשלחת תחזור לארה"ב ללא הסכם.

בהצהרה קצרה לתקשורת הכריז ואנס: "עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים. זו הבשורה הטובה.

"הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית. לכן אנו חוזרים לארצות הברית מבלי שהגענו להסכם".

במהלך דבריו שיתף סגן הנשיא: "היינו די גמישים והבהרנו מה הקווים האדומים שלנו, אבל איראן בחרה לא לקבל אותם. זו הייתה ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו".

ואנס הבהיר: "אנחנו צריכים לקבל אישור לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. אנחנו חוזרים לארה"ב בלי עסקה".

לדבריו: "הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו מוכנים להתגמש ועל מה אנחנו לא מוכנים להתגמש. עשינו זאת בצורה הברורה ביותר, והם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו".

סגן הנשיא הוסיף: "העובדה הפשוטה היא שאנחנו צריכים לראות מחויבות מצדם שלא יחתרו לנשק גרעיני, ושלא יחתרו לאמצעים שיאפשרו להם להשיג נשק גרעיני במהירות. זהו היעד המרכזי של נשיא ארצות הברית, וזה מה שניסינו להשיג באמצעות השיחות הללו".

מקור המקורב לצוות המשא ומתן מטעם איראן האשים בסוכנות הידיעות פארס: "לאיראן אין תוכניות לסבב המו"מ הבא. הצוות האמריקני חיפש תירוץ לעזוב את שולחן המשא ומתן, הם לא היו מוכנים להנמיך את ציפיותיהם".