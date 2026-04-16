סוכנות הידיעות הרשמית באיראן דיווחה הבוקר (חמישי) כי משמרות המהפכה עצרו ארבעה חשודים במחוז גילאן שבצפון־מערב המדינה, סמוך לים הכספי.

לטענת הרשויות האיראניות, החשודים העבירו מידע מודיעיני רגיש למוסד הישראלי במהלך המלחמה.

על פי ההודעה הרשמית, החשודים מואשמים בכך שסיפקו באמצעות האינטרנט תמונות ומיקומים מדויקים של אתרים צבאיים, ביטחוניים ואסטרטגיים באיראן.

המעצרים מתרחשים בתקופה רגישה במיוחד, כאשר איראן נמצאת תחת מצור ימי אמריקאי ובמקביל מתנהלים מגעים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש.

הדיווח על המעצרים מגיע בעת שבה איראן מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים משמעותיים. ארצות הברית הטילה מצור ימי על מצרי הורמוז, וכפי שדווח בכיכר השבת, בכירים איראניים מאיימים בתגובה צבאית קשה.

במקביל למעצרים, נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להארכת הפסקת האש. כפי שפורסם, ארצות הברית ואיראן בוחנות הארכה של שבועיים נוספים למשא ומתן, כאשר רמטכ"ל צבא פקיסטן מתווך בין הצדדים.

מחוז גילאן, שבו בוצעו המעצרים, נחשב לאזור אסטרטגי באיראן בשל קרבתו לים הכספי ולגבול עם מדינות מרכז אסיה. האזור מהווה מעבר חשוב למסחר ולתנועה צבאית, ולכן נתון למעקב ביטחוני מוגבר.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שאיראן מדווחת על מעצרים של חשודים בשיתוף פעולה עם המוסד. לאורך השנים פרסם המשטר בטהראן דיווחים רבים על סיכול רשתות ריגול ישראליות, אם כי לעיתים קשה לאמת את הפרטים המדויקים של המקרים.