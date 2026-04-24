המלחמה בין ארה"ב לאיראן, שפרצה בסוף פברואר והובילה לסגירת מצר הורמוז - אחד מנתיבי הנפט החשובים בעולם - כבר מתחילה להותיר חותם עמוק על הכלכלה הגלובלית. נתוני האינפלציה שפורסמו עבור חודש מרץ ממדינות ברחבי העולם מצביעים על מגמה ברורה: עלייה חדה במחירי האנרגיה מתורגמת לעלייה במדדי המחירים לצרכן, ומאלצת כלכלנים לעדכן תחזיות במהירות.

חברת Oxford Economics הורידה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2026 ל-2.4% בלבד, ירידה של 0.4 נקודות אחוז בתוך שבועות ספורים. גם קרן המטבע הבינלאומית (IMF) הצטרפה לאזהרות, כשהפחיתה את תחזית הצמיחה ל-3.1% והעלתה את תחזית האינפלציה העולמית ל-4.4%. הכלכלן הראשי של הקרן, פייר-אוליבייה גורינשה, ציין כי העימות "שיבש מסלול צמיחה יציב", והזהיר כי בתרחיש חמור במיוחד, הצמיחה עלולה לצנוח ל-2% בלבד לצד אינפלציה שמתקרבת ל-6%.

נתוני מרץ מספקים הצצה ראשונה להשפעה: בבריטניה עלתה האינפלציה ל-3.3% בעיקר בשל התייקרות הדלק; בקנדה נרשמה קפיצה חדה במיוחד במחירי הבנזין עם זינוק חודשי של 21.2%, שהעלה את האינפלציה ל-2.4%; בסינגפור ובדרום אפריקה נרשמו עליות מתונות יותר - אך הכלכלנים מזהירים כי מדובר רק בתחילתו של גל. בדרום אפריקה, למשל, העלאות מחירים שנכנסו לתוקף באפריל טרם השתקפו בנתונים, וצפויות לדחוף את האינפלציה כלפי מעלה בחודשים הקרובים.

גם בארה"ב מזהים לחץ מתגבר: לפי הערכת הפד של דאלאס, האינפלציה צפויה לעלות ב-0.6 נקודות אחוז בשנת 2026, ואף להגיע לעלייה של יותר מנקודת אחוז בתרחיש של סגירה ממושכת של מצר הורמוז. בשוק מעריכים כי ההשפעה לא תהיה זמנית בלבד - אלא עלולה להימשך חודשים ואף שנים, גם לאחר חידוש זרימת הנפט.

השלכות המלחמה כבר מחלחלות למדיניות המוניטרית: הבנק המרכזי האירופי דחה תוכניות להורדת ריבית, ושווקים פיננסיים מתחילים לתמחר אפשרות של העלאות ריבית מחודשות. לפי תחזית ה-OECD, האינפלציה במדינות המפותחות תעמוד על כ-4% בממוצע - כ-1.2 נקודות אחוז מעל הרמה שהייתה צפויה ללא העימות.

בעוד נתוני מרץ משקפים את השלב הראשוני בלבד של זעזוע האנרגיה, התמונה הכוללת מתבהרת: הכלכלה העולמית ניצבת בפני תקופה ממושכת של לחצי מחירים, האטה בצמיחה ודילמות מורכבות עבור קובעי המדיניות.