האדמו"ר מגור ( צילום: אושי וויינגארטען )

סערה חדשה בפתח? מאות מתנדבי חסידות גור המשרתים ככוננים ב'מגן דוד אדום', עומדים בפני דילמה הלכתית וטכנולוגית. במכתב רשמי ששיגרה ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה של החסידות להנהלת מד"א, הובהר כי מכשירי ה-POC המבצעיים, המוכרים בפי המתנדבים כ"מכשיר הצהוב", אינם עומדים עוד בגדרי הכשרות המקובלים בחסידות.

על פי המכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת', ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה של אנשי המקצוע מטעם הוועדה, שמצאו כי המכשיר אינו חסום הרמטית. "הרינו להודיעכם כי מכשירי POC של מד"א (המכשיר הצהוב) אינם מאושרים לשימוש עבור כוננים חסידי גור, עקב הפרצה הקיימת בהם", נכתב במכתב.

מכתב הוועדה של גור למד"א

בוועדה מצביעים על נקודה ספציפית שהובילה לפסילה: אפליקציית הניווט 'וייז' (Waze). לטענת הרבנים, קיימת דרך לגלוש מהאפליקציה לרשת חיצונית שאינה מסוננת, דבר המהווה "פרצה" חמורה בביצור חומות הטכנולוגיה של החסידות. עם זאת, בוועדת הרבנים מדגישים כי אין מדובר בגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וכי פניהם להידברות במטרה למצוא פתרון טכני שיאפשר את המשך פעילות הכוננים. כמובן, שכל מכשיר בכדי לאשר אותו לשימוש יהיה עליו לעבור בדיקות או קבלת אישור מגוף כשרות כפי שיידרש, מבהירים בוועדה.

מתנדבי מד"א ההילולת הרשב"י במירון ( צילום: באדיבות המצלם )

גורמים המעורבים בנושא מציינים כי המכתב לא נועד להוביל להחזרה מיידית של המכשירים או להשבתת הכוננים, אלא להציף את הבעייתיות מול הנהלת מד"א כדי שזו תפעל להסדרת סינון קשיח ומוגן יותר, המותאם לדרישות המחמירות של חסידות גור.

כעת, הכדור עובר לידי הנהלת מגן דוד אדום. הארגון, שנשען על מאות מתנדבים חרדים בכל רחבי הארץ, יצטרך למצוא את האיזון העדין שבין שמירה על רמה מבצעית גבוהה וחיבור טכנולוגי רציף למוקד, לבין הדרישות הרוחניות הבלתי מתפשרות של ועדות הכשרות.

בחסידות מקווים כי הליך ההידברות הטכני מול הנהלת הארגון יוביל למתווה מוסכם שיבטיח כי המכשיר, המשמש להצלת חיים, יהיה נקי מכל חשש טכנולוגי, ובכך יוכלו מאות המתנדבים להמשיך בשליחותם תחת הפיקוח הרוחני של רבני החסידות.