מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה האוסר על המשטרה להשתמש בבואש בהפגנות. 11 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים.

הצעת החוק מסדירה לראשונה את מתווה הפעלת המכת"זית ע"י משטרת ישראל, ומתנה את הפעלתה בשימוש במים נקיים בלבד ללא עירוב של חומרי צבע או ריח (בואש).

כמו כן, הצעת החוק מחייבת את המשטרה לתעד באופן חזותי (וידאו) כל הפעלה של המכתזי"ת ושמירת הצילומים למשך שנה אחת לפחות. התיעוד יונגש לכל אזרח הטוען כי נפגע מהפעלתה ומבקש לפעול בהליך משפטי כנגד המשטרה.

את ההצעה יזם וקידם חכ"ל אליהו ברוכי (יהדות התורה) אל מול משטרת ישראל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והצוות המשפטי במשרדו, והיא מתבססת על הצעות דומות שניסו בעבר לקדם חברי כנסת רבים ובתוכם חה"כ אורי מקלב.

להצעת החוק הצטרפו חברי כנסת מכלל סיעות הבית - קואליציה ואופוזיציה ועם פרישת ח"כ אליהו ברוכי מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי ופרישת החרדים מהממשלה, היא קודמה על ידי יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "אף שנוהלי המשטרה מסדירים את הפעלת המכת"זית במטרה למנוע פגיעה שלא לצורך באנשים, במרוצת השנים מפגינים ועוברי אורח ניזוקו עקב שימוש במכת"זית בסביבתם.

"במקרים מסוימים בעת הפעלת המכת"זית מותזים חומרים שאינם מים בלבד. למשל לעיתים מותזים צבע, ערפל פלפל או נוזל פלפל, ולעיתים אף נעשה שימוש בנוזל בעל ריח חריף ('בואש'), הנותר באוויר ובבגדי המפגינים שלעברם הוא מותז. יצוין כי ב'בואש' לא נעשה שימוש במדינות אחרות".

ח"כ גפני אמר הבוקר לאחר אישור החוק: "החוק בא לשמור על זכותם של המפגינים, ובעיקר על הסביבה ועל התושבים באזור שבו מתקיימת הפרת הסדר. החל מהיום המכת"זית לא תהיה עוד כלי ענישה, אלא כלי לפיזור הפרות סדר בלבד".

בתהליך הכנת החוק בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, הוצגו נתונים מכעיסים אשר הצביעו על הפעלה לא שוויונית של המכתזי"ת בכלל ההפגנות בארץ, ובנוסף הוצג לחברי הוועדה דו"ח מיוחד שהוכן ע"י מרכז המידע והמחקר של הכנסת לבקשת חכ"ל אליהו ברוכי, ובו נטען כי מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם אשר נעשה בה שימוש בבואש לפיזור מפגינים, כאשר את החומר המצניח שבה, מייצרת חברה אחת בישראל בלבד, ומרכיביו נותרו חסויים גם ממשרדי הממשלה השונים כדוגמת משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

בחודש נובמבר 2024 ביצע פרופ' שלמה מגדסי, מהמכון לכימיה של האוניברסיטה העברית, בדיקות מעבדה להשפעות החומר המותז, וממצאיו העלו כי החומר הבואש מכיל חומרים רעילים, דליקים ומסוכנים העלולים לגרום גם בחשיפה קצרת טווח לפגיעות בריאותיות רבות במערכת העצבים המרכזית, גירוי של העיניים ומערכת הנשימה, ובליעתו עלולה לגרום להקאות ולדלקת ריאות.

כזכור, חכ"ל ברוכי במשך כהונתו בכנסת, הוביל יחד עם חברי הכנסת של יהדות התורה והאופוזיציה, מאבק ממושך להסדרת הפעלת המכתזי"ת ע"י המשטרה, כאשר כינה אותה בין היתר "כלי לפיזור חרדים".

באחד הנאומים בנושא, התבטא ברוכי: "זה לא סוד שבמדינת ישראל רכב המכתזי"ת הפך מזמן מתפקידו המקורי לשמור על הסדר הציבורי, לכלי אלים שמופעל בצורה לא מוסדרת, בשימוש בלעדי בישראל בחומר הבואש תוך סודיות מוחלטת על הרכבי החומרים שיש בו, בצורה לא שוויונית, ללא תיעוד ובקרה ותוך נזק כלכלי וגופני מחריד כלפי מאות ואלפי אזרחים ותשתיות שאין להם שום קשר להפרות הסדר הציבורי".

לדבריו: "הצעת החוק הזו, מבקשת להסדיר את השימוש במכתזי"ת לייעודו המקורי. מה שיאפשר למשטרה לשמור על הסדר הציבורי, וגם להגן על האזרחים המשתתפים בהפגנות. - לא עוד הפקרות משטרתית".