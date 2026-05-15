הסערה סביב מינויו של ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, מקבלת תפנית חריפה נוספת, והפעם מתקפה חריפה של גופמן נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

במסגרת תגובה רשמית שהגיש גופמן לבג"ץ באמצעות עורך דינו, אוהד שלם, הוא מבקש מהשופטים לדחות את העתירות המבקשות לפסול את מינויו. עם זאת, החלק המרכזי בתגובתו הוקדש לביקורת נוקבת על התנהלותה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, בעקבות "הודעה חסויה" ששיגרה לבית המשפט בטענה למידע חדש ובעייתי לכאורה הנוגע לגופמן.

"האמור בדברי היועמ"שית איננו אמת, וזאת בלשון עדינה", ציין עו"ד שלם בפתח תגובתו החריפה. הוא פירט כי "היא [היועמ"שית] עודכנה היטב על בקשת גופמן מכלל הנוגעים בדבר שלא לפנות לתא"ל ג', אולם באורח פלא עובדה זו נשמטה מה'הודעה החסויה'".

בהמשך דבריו, מתח עורך הדין ביקורת קשה על התנהלותה המקצועית: "מצער מאוד שהיועמ"שית, שאמורה להיות 'שומרת סף', מתנהלת בדרך חסרת תום לב כלפי אלוף בצה"ל. מפאת כבודה, אין כאן מקום להאריך ולפרט את שלל הפגמים התהליכיים להם גרמה".

הסכסוך החריף פרץ בעקבות פנייה "דחופה" של היועמ"שית לבג"ץ יום קודם לכן. בהרב מיארה טענה כי קיבלה עדכון מהיועץ המשפטי של המוסד, לפיו במהלך פגישת חפיפה, שוחח גופמן עם ראשת אגף על סוגיית המשך העסקתו של תא"ל ג' (לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן וכיום מושאל למוסד).

פגישה זו התקיימה בטרם החליט בג"ץ לדרוש מתא"ל ג' להגיש תצהיר – דרישה קריטית שעשויה להכריע את גורל העתירות בעניינו של גופמן (ונועדה לבחון האם גופמן ידע או לא ידע על הפעלתו של הקטין אורי אלמקייס ב'מבצע ההשפעה').

בתגובתו, מציג גופמן תמונה שונה לחלוטין. הוא מסביר כי הפגישה המדוברת נערכה במסגרת לו"ז חפיפה שגרתי שנקבע מראש במוסד. במהלך הפגישה, הייתה זו ראשת האגף (ולא הוא) שהעלתה את נושא המשך עבודתו של תא"ל ג', אשר ביקש בעצמו להישאר בתפקידו מעבר לסוף השנה.

לפי התגובה, גופמן טוען כי השיב באופן ענייני ומקצועי: מכיוון שטרם נכנס לתפקידו באופן רשמי, הוא יקבל החלטות בנושא רק לאחר כניסתו לתפקיד, כפי שייעשה עם כל סוגיה של כוח אדם.

הנקודה המרכזית שעליה קובל גופמן היא השמטת פרט מהותי מהודעת היועמ"שית: לטענתו, ברגע שהובהר לו שתיתכן אפשרות שבה תא"ל ג' יידרש להגיש תצהיר לבג"ץ, הוא פנה לראשת האגף וביקש מפורשות "לוודא שאף אחד לא יפנה לתא"ל ג' בשום דבר שקשור להחלטות בעניינו... עד לאחר שיינתן פסק דין בעתירות".

צעד זה, טוען עורך הדין, מוכיח כי גופמן דווקא פעל באופן אקטיבי לשמור על תקינות וטוהר ההליך. עוד הודגש כי גופמן מעולם לא נועד ביחידות עם תא"ל ג' ולא שוחח עמו בעניין העתירות.

בנוגע להחלטת בג"ץ עצמה לדרוש תצהיר מתא"ל ג' – החלטה שלדברי השופטים דרושה כדי לבחון האם גופמן דיבר אמת בנוגע לאי הפעלת אלמקייס – בא כוחו של גופמן טוען כי הדרישה הפתיעה את כולם. לדברי עו"ד שלם, ההסכמה של ראש הממשלה והממשלה למהלך זה גובשה באופן פתאומי רק במהלך הדיון בבית המשפט, ולא ניתן היה לצפות אותה מראש.

"שום ממשק עבודה של גופמן עם תא"ל ג' במסגרת החפיפה לא היה אמור לשנות את המסד העובדתי שהונח בפני הוועדה למינוי בכירים," הוסיף עו"ד שלם בנימה עוקצנית. "אלא אם ניחן גופמן ברוח הקודש, או ש'בת קול יצאה מן השמיים' וגילתה לו בעיצומו של הדיון בבג"ץ... את תוכן ההחלטה העתידית של בית המשפט הנכבד, הרי שלא ברור איזה מידע היה עליו להביא במהלך הדיון". הוא הוסיף כי כל החומר הרלוונטי בנוגע לתא"ל ג' כבר מצוי בפני ועדת גרוניס מזה חודשים.

כאמור, שופטי בג"ץ דחו את הניסיון ליצור דרמה סביב הודעת היועמ"שית. הם הבהירו כי "אין באמור בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום", ואף ציינו כי לא הוטל כל חיסיון על ההודעה שהוגשה על ידי בהרב מיארה.