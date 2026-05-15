ברית אסטרטגית מאחורי הקלעים: בעיצומה של המלחמה המתנהלת מול איראן, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים ביקור רשמי וחשאי באיחוד האמירויות הערביות. לביקורו של זמיר התלוו קצינים בכירים נוספים בצה"ל.

במהלך השהות באבו דאבי, נועדה המשלחת הצבאית הישראלית עם שורה של בכירים אמירותיים, ובראשם לא אחר מאשר נשיא המדינה, מוחמד בן זאיד.

מטרת הפגישות החשאיות הייתה לדון בתיאום המבצעי אל מול האיום המשותף מצד איראן ושלוחותיה, וכן בהידוק מה שמוגדר כ"הברית האזורית" השקטה בין המדינות. עם זאת, כמקובל באירועים מסוג זה, וחרף הדיווחים, נכון לשעה זו אין כל אישור רשמי לקיום הביקור מצד ממשלת האמירויות.

המבוכה הדיפלומטית באבו דאבי סביב פרסומים על ביקורי בכירים ישראלים הפכה לדפוס פעולה קבוע. רק אמש מיהרה איחוד האמירויות להכחיש בתוקף ובאופן פומבי הודעה רשמית שיצאה מלשכת ראש הממשלה, בה דווח על ביקור חשאי שקיים בנימין נתניהו במדינה.

בדרך לעימות הבא: הפנטגון חתם על הסכם ענק לרכישת 10,000 טילי שיוט דוד הכהן וב. ניסני | 14.05.26

גורמים דיפלומטיים מעריכים כי ההכחשות אינן מקריות. באמירויות חוששים מאוד כי הזדהות פומבית יתר על המידה עם "הציר הישראלי", תהפוך אותם למטרה ישירה ומיידית עבור המשטר בטהראן, בפרט לאחר המתקפה האיראנית שפגעה בפוג'יירה בתחילת החודש.

מעבר לחשש הביטחוני, באבו דאבי מביעים מורת רוח מהעובדה שמגעים חשאיים, שאמורים להישאר בחדרים סגורים, דולפים לתקשורת הישראלית. מבחינת ההנהגה באמירויות, הדלפות אלו נתפסות כניסיון ישראלי מקומם לעשות הון פוליטי וציבורי, וזאת על חשבון הביטחון הלאומי והיציבות של האמירויות.

בעוד הרמטכ"ל זמיר פועל בגזרה הצבאית והמודיעינית, מתברר כי האמירויות מקדמות במקביל מהלך אסטרטגי שובר שוויון. דיווח בסוכנות הידיעות "בלומברג" חושף כי איחוד האמירויות מתכננת להקים צינור נפט חדש, אשר יעקוף לחלוטין את מצר הורמוז.

הצינור החדש, שעל פי התכנון צפוי להתחיל את פעילותו כבר בשנה הבאה, יאפשר לאמירויות לייצא את הנפט שלהן ישירות אל האוקיינוס ההודי. בכך, תוכל המדינה לשנע את מרכולתה מבלי להיאלץ לעבור בטווח האש המיידי של ספינות משמרות המהפכה הפועלות במפרץ הפרסי.

מהלך אסטרטגי זה משלים למעשה את התמונה הכללית: איחוד האמירויות מכינה את עצמה לתרחיש של עימות כולל מול איראן בכל החזיתות. ההיערכות כוללת רכש מסיבי של מערכות הגנה אווירית, תיאום חשאי עם צה"ל, ולצידם – יצירת עצמאות אנרגטית שתעקור מידי טהראן את היכולת להפעיל על האמירויות איומים כלכליים ומצור ימי.