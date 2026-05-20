בכנס של מאות גבאים חסידיים בבית שמש, חשף יו"ר תנועת שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש את מה שהתרחש מאחורי הקלעים בנושא חוק הגיוס.

פרוש, שהוביל את המאבק להסדרת מעמד בני הישיבות, גילה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התחמק שוב ושוב מהעברת החוק, תוך שהוא משתמש בתירוצים שונים.

"אחרי פרוץ המלחמה, גם מי שעד אותו היום הסכים להסדר, כבר לא ממש הסכים", הסביר פרוש לקהל הגבאים. "אולי הסכים להבטיח, אבל לא להסדיר. אם כי צריך להגיד שגם לפני זה הייתה לנו בעיה".

"יש לי ארבעה ח"כים בעייתיים בליכוד"

פרוש חשף את השיחה שניהל עם נתניהו עוד לפני הקמת הממשלה: "כאשר אני דרשתי להעביר את החוק לפני הקמת הממשלה, אמר לי נתניהו שיש לו ארבעה ח"כים בעייתיים בליכוד שהוא צריך ליישר אותם, ולדבריו לקראת התקציב יהיה לו קל יותר לעשות זאת".

"כמובן שלא קיבלתי את הדחייה הזו, אבל זה מה שהוא אמר", הוסיף פרוש. כזכור, בשנים האחרונות התגלעו מחלוקות בקואליציה סביב נושא הגיוס, כאשר מספר מחברי הכנסת מהליכוד ומהציונות הדתית הביעו התנגדות להסדרים שונים.

פרוש המשיך ותיאר את ההתפתחויות: "אחרי כשנה מהקמת ממשלתו והדברים לא זזו אצל נתניהו, אמרתי בראיון: 'אם נתניהו לא יכול? שילך הביתה!'". הדברים עוררו סערה בזמנו, אך פרוש עמד על שלו.

"כעסו עלי, אמרו שזו פגיעה בראש הממשלה, אמת", הודה פרוש. "אבל התברר שהתירוץ נשאר אותו תירוץ, ואין לו אפשרות להעביר את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".

יו"ר שלומי אמונים התייחס גם למצב שנוצר לאחר פרוץ המלחמה: "המלחמה לא שינתה כלום אצל מערכת המשפט, שרק ניצלה את המצב להרעה. אם לפני זה היינו על אש נמוכה, בשלב מאוחר יותר קמו כל כוחות הרשע, מתוך האליטה המשפטית השלטת, והחליטו במילים שלהם 'לפרק את עולם התורה'".

פרוש סיכם את דבריו בהאשמה חריפה: "הם רוצים להרחיק את כל מי שיש לו זיק יהודי מקשר לשלטון, והדרך שלהם לעשות את זה היא בעיקר ברדיפה נגדנו".