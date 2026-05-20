פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע: פורש מהמרוץ למבקר המדינה

דניאל הרשקוביץ

פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה לשעבר, הודיע הבוקר (רביעי) על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה. ההחלטה מגיעה לאחר שהרשקוביץ זכה לתמיכה רחבה בקרב חברי כנסת מהקואליציה, כולל מצד הסיעות החרדיות.

"פרופ' הרשקוביץ מבקש להודות מקרב לב לשרים ולחברי הכנסת מסיעות מכל חלקי הבית אשר הביעו בו אמון ותמכו במועמדותו לאורך הדרך, ומעריך את התמיכה הרחבה והחמה לה זכה", נמסר מלשכתו. בהודעה הוסיפו כי "פרופ' הרשקוביץ ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הציבור בתפקידים ציבוריים אחרים גם בעתיד, מתוך תחושת שליחות לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה".

השופט אלרון

שני מועמדים נותרו במרוץ

לאחר פרישתו של הרשקוביץ, נותרו שני מועמדים מרכזיים במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, נתפס כמועמד המועדף על הקואליציה. ראבילו, שייצג את רה"מ בהליכים משפטיים רבים לאורך השנים, צובר תמיכה רחבה בקרב חברי הכנסת מסיעות הקואליציה.

מולו עומד השופט בדימוס יוסף אלרון, שסיים לאחרונה כהונה בת שמונה שנים בבית המשפט העליון. אלרון זוכה לתמיכת סיעות האופוזיציה, כאשר ח"כ מירב בן ארי מסיעת "ביחד" הובילה את המהלך לקידום מועמדותו.

יצוין כי מבקר המדינה נבחר בבחירות חשאיות במליאת הכנסת, אך למועמד שזוכה לתמיכת הקואליציה יש סיכוי גבוה יותר להיבחר לתפקיד. המרוץ צפוי להימשך בשבועות הקרובים, כאשר הקואליציה שוקלת להקדים את הליך הבחירה בשל החשש שהכנסת תתפזר וישראל תלך לבחירות.