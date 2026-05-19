הקרב על מבקר המדינה: ראבלו מול אלרון

עו"ד מיכאל ראבלו ( צילום מסך )

המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא צובר תאוצה, כאשר עו"ד מיכאל ראבלו, פרקליט הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, פנה באופן אישי לאנשי אגודת ישראל בניסיון לשכנע אותם לתמוך במועמדותו. בין הפונים אליהם ח"כ מוטי בבצ'יק, כאשר ראבלו חושש כי הכעס ב'אגודת ישראל' על נתניהו בעקבות משבר הגיוס יפגע בסיכוייו להיבחר.

על פי הנמסר, ראבלו פועל מול המפלגות החרדיות באופן עצמאי, תוך ניסיון לבנות תמיכה עצמאית בקרב חברי הכנסת החרדים. הפנייה האישית מעידה על החשש בקרב מקורבי נתניהו כי המתיחות הקואליציונית עלולה להשפיע על התמיכה במועמד המועדף על ראש הממשלה. דלל מושך חתימות מאלרון בהתפתחות מקבילה, ח"כ אלי דלל וחברי כנסת נוספים מהליכוד משכו את חתימותיהם מהמועמדות של השופט בדימוס יוסף אלרון למבקר המדינה. המהלך מגיע לאור לחץ מלשכת ראש הממשלה לתמוך בעורך דינו של נתניהו - ראבלו. כזכור, דלל היה בין המובילים של מסמך התמיכה באלרון, כאשר כ-10 חברי כנסת מהקואליציה הביעו תמיכה במינויו. אולם הלחץ מהלשכה הוביל למשיכת החתימות, בצעד שמעיד על הרצון לרכז את התמיכה הקואליציונית סביב מועמד אחד.

השופט אלרון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

האופוזיציה מגייסת תמיכה לאלרון

מנגד, האופוזיציה מגייסת תמיכה רחבה למועמדותו של השופט אלרון. סיעת יש עתיד הודיעה על תמיכה מלאה במועמדותו, כאשר מרכזת האופוזיציה ח"כ מירב בן ארי החלה באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו. גם סיעת כחול לבן הצטרפה לתמיכה באלרון, בצעד שמעיד על קונסנזוס רחב באופוזיציה.

השופט אלרון, שסיים לאחרונה את כהונתו בת שמונה השנים בבית המשפט העליון, נתפס כמועמד בעל ניסיון עשיר ומקצועיות גבוהה. התמיכה הרחבה שהוא זוכה לה באופוזיציה מציבה אותו כמתמודד רציני מול ראבלו.

מבקר המדינה נבחר בהצבעה חשאית במליאת הכנסת, אך למועמד הזוכה לתמיכת הקואליציה קיים סיכוי גבוה משמעותית להיבחר לתפקיד. על רקע זה, המרוץ הפוליטי לגיבוש תמיכה במועמדים השונים כבר החל, כאשר שני המועמדים המרכזיים - ראבלו ואלרון - פועלים בכיוונים שונים לגיוס תמיכה.