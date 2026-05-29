כלי טיס בלתי מאויש של רוסיה חדר הלילה (שישי) לשטח האווירי של רומניה ופגע בבניין מגורים בעיר גאלאץ, הממוקמת בסמוך לגבול עם אוקראינה. משרד ההגנה הרומני אישר את הפרטים, ועל פי דיווח של תחנת הרדיו המקומית "Pro Lider FM", שני בני אדם נפצעו באורח קל באירוע ונזק כבד נגרם למבנה.

בעקבות הפגיעה, משרד הפנים הרומני מסר כי בוטל "נוהל כוננות אדומה", נוהל אשר מופעל במצבי חירום במדינה. הרשויות עדכנו כי אותר מתחם לשיכון זמני עבור דיירי הבניין שנפגע, אך בשלב זה הודגש כי איש מהם לא פונה מביתו.

הגנרל הרומני, גאורגה מקסים, שפך אור על הנסיבות המבצעיות של התקרית והרחיב על פרטיה. בדבריו הסביר הגנרל את הקושי ביירוט האיום: "הרחפן שהה במרחב האווירי במשך 4 דקות בלבד. מערכות מכ"ם והגנה אווירית קרקעית הועברו לאזור גאלאץ לאחר תקרית רחפן דומה באפריל, אך הן לא היו יעילות הלילה. הרחפנים חודרים למדינה לזמן קצר מאוד וטסים נמוך - מתחת ליכולות הגילוי של המכ"ם".

הגנרל הוסיף והתייחס לאמצעי ההגנה הקיימים ואמר כי "מערכת ההגנה האמריקנית נגד רחפנים MEROPS לא הופעלה בתוך העיר בשל מסוכנותה, והיא טרם הוטמעה באופן מלא במערך ההגנה הלאומי".

נשיא רומניה, ניקושור דן, שיגר מסר תקיף וחריף ביותר כלפי מוסקבה בעקבות חדירת הכטב"ם. בהצהרתו אמר הנשיא: "אופייה חסר התקדים של תקרית הרחפן מחייב תגובה נחרצת ומתואמת, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. רומניה לא תשלים עם מצב שבו מלחמת התוקפנות שמנהלת רוסיה נגד אוקראינה תזלוג לעבר אזרחיה".

עוד הוסיף הנשיא דן: "הנחתי את משרד החוץ להציג ללא דיחוי שורה של צעדים בנוגע למערכת היחסים עם רוסיה, אשר יהיו פרופורציונליים למצב החמור מאוד הזה". בהתאם לכך, משרד החוץ הרומני הגדיר את התקרית כ"הסלמה חמורה ובלתי אחראית מצד רוסיה". המשרד ציין כי "רומניה עדכנה את בעלות בריתה ואת מזכ"ל נאט"ו בפרטי המקרה, וביקשה לנקוט צעדים לזרז את העברתן של מערכות הגנה נגד כטב"מים לרומניה".

בעקבות ההסלמה, שרת החוץ הרומנית, אואנה צואיו, זימנה את השגריר הרוסי לשיחת נזיפה, צעד שאותו נקט גם שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו.

התקרית עוררה תגובות נזעמות ברחבי אירופה. נשיאת הנציבות האירופית, פון דר ליין, יצאה נגד הפעולה ואמרה: "התוקפנות הרוסית חצתה קו נוסף. אנו עומדים בסולידריות מלאה עם רומניה ועם העם הרומני. בעודנו ממשיכים לחזק את הביטחון ואת ההרתעה שלנו, במיוחד בגבולנו המזרחי, נמשיך גם להגביר את הלחץ על רוסיה".

דוברת נאט"ו, אליסון הארט, הצטרפה לגינויים וכתבה ברשת X: "אנו מגנים את חוסר האחראיות של רוסיה, ונאט"ו תמשיך לחזק את ההגנה שלנו מפני כל האיומים, ובכלל זה כטב"מים".

השר הצרפתי הממונה על אירופה, בנג'מין חדאד, הוסיף מצידו כי "התקרית משקפת את האיום הרוסי על ביטחון אירופה".

שר החוץ הפולני, רדוסלב סיקורסקי, הדגיש את הסכנה ואמר: "אנו מביעים סולידריות מלאה עם רומניה. בין אם זה נעשה בכוונה ובין אם מדובר ברשלנות וחוסר מקצועיות - רוסיה עדיין מסוכנת ועלינו להתגונן מפניה".

בתוך כך, המתיחות באזור נמשכת, כאשר הצי האוקראיני הודיע כי במהלך הלילה רוסיה תקפה באמצעות כטב"ם ספינת משא בבעלות טורקית. הספינה, ששטה תחת דגל ואנואטו, עשתה את דרכה מנמל באזור אודסה לטורקיה. הפגיעה במבנה הספינה גרמה לפריצת שריפה, ושני חיילים מחיל הים האוקראיני נפצעו בעת שניסו למנוע את התפשטות האש.