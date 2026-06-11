ערב ישיבת הממשלה החגיגית המתוכננת למחר בעיר נוף הגליל, פנה יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, במכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות החלטה ממשלתית המתעלמת לחלוטין מהציבור החרדי ביהודה ושומרון.

"אני מוצא לנכון לפנות אליך בדחיפות ובכאב עמוק, בשם מאתיים אלף תושבי יהודה ושומרון החרדים", כתב גולדקנופף. "על סדר יומה של הממשלה מחר, בסעיף ב', מובאת הצעה דרמטית להקמת אתרים זמניים ביישובים הכפריים ביהודה ושומרון. והנה, שוב אנו עומדים מול מציאות מקוממת שאינה ניתנת להסבר: הציבור החרדי ביו"ש שוב ממודר, מודר ומורחק לחלוטין מתוכנית זו".

גולדקנופף הדגיש בחריפות את גודל האפליה: "מתוך כחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, קרוב ל-200 אלף תושבים הם חרדים בלי עין הרע! הציבור החרדי מהווה כמעט מחצית מהאוכלוסייה כולה באזור, והערים מודיעין עילית וביתר עילית הן המרכזים העירוניים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון".

במכתבו העלה יו"ר יהדות התורה שאלות קשות: "ראשי הרשויות החרדיות שואלים אותי היום בלב שותת, ואני מפנה את השאלה הזו אליך: למה דווקא הם תמיד נשארים מאחור? כיצד ייתכן שדווקא אל מרכזי האוכלוסייה החרדית ביו"ש אף פעם לא מגיעים התקציבים, הפיתוח וההטבות שמגיעים לשאר היישובים?"

גולדקנופף הוסיף בכאב: "האם דמם של תושבי ביתר עילית, מודיעין עילית ועמנואל סמוק פחות? האם חצי מהתושבים באזור שקופים בעיני הממשלה? עולה תחושה קשה מאוד בקרב הציבור, כי הדרה זו איננה מקרית ותכליתה מניעת התמיכה וההטבות מציבור מסוים".

"לא נוכל להשלים עם אפליה כזו"

יו"ר יהדות התורה סיים את מכתבו בקריאה ברורה לראש הממשלה: "לא נוכל להשלים עם אפליה כזו! הציבור החרדי הינו חלק מההתיישבות בארץ הקודש ושותף מלא לחיזוק, פיתוח ושגשוג ההתיישבות, חרף תנאי צפיפות ומצוקת דיור איומה. הוא זכאי לכל הטבה וסיוע בדין ולא בחסד".

גולדקנופף קרא לנתניהו: "כראש הממשלה של כלל אזרחי ישראל, אבקשך להטות אוזן קשבת למגזר החרדי ביהודה ושומרון, לעיין מחדש בסעיף זה טרם אישורו מחר, ולוודא שכל תוכנית, הטבה או הקמת מרכזים באזור תכלול באופן שוויוני ומלא גם את הרשויות והתושבים החרדים"