החלטה יוצאת דופן של המשטרה, הביאה לשחרורה המהיר של הנהגת, בת 22 מקלנסווה, שדרסה אמש הולך רגל בן 93 במהלך חסימות הכבישים של המפגינים החרדים בצומת גהה. היא שוחררה לביתה מבלי שעברה חקירה רשמית.

במשטרה הסבירו את הצעד החריג בכך שהנהגת ביקשה לפנות את עצמה לקבלת טיפול רפואי, ועל כן הוחלט להסתפק במסירת זימון להמשך חקירה במועד מאוחר יותר ביחידת בוחני התנועה של מחוז תל אביב.

שחרורה של הצעירה מגיע בסתירה מוחלטת להודעה הרשמית שמסרה המשטרה מוקדם יותר, בה נכתב בפירוש כי הנהגת הסגירה את עצמה, עוכבה לחקירה מיידית וכי בוצעו פעולות ראשוניות לבירור נסיבות המקרה.

במהלך הבירור הראשוני, הציגה הנהגת את גרסתה כאשר לטענתה, היא לא ניסתה לפגוע באיש במכוון אלא נקלעה עם מכוניתה לתוך זירת המחאה הסוערת בצומת גהה. כאשר פגעה בהולך הרגל הקשיש, שהיה חלק מההתקהלות במקום, נכנסה לפאניקה קשה בעקבות המפגינים החרדים הקיצוניים שהקיפו את הרכב.

הנהגת הסבירה לחוקרים כי חשה בסכנת חיים ממשית וחששה שהמפגינים יבצעו בה לינץ’ – ועל כן בחרה שלא לעצור להושיט עזרה, אלא להמשיך בנסיעה מהירה כדי למלט את עצמה מהמקום. הולך הרגל שנפגע מהרכב, בן 93, פונה בהמשך על ידי צוותי הרפואה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר בינוני.