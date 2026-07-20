בבלי
שיבושי תנועה במקום

ירושלים בוערת: מסילת הרכבת הוצתה במהלך מחאות על מעצר אברך | צפו

הפגנות קנאים בירושלים הובילו להצתת מסילת הרכבת הקלה ושיבוש התנועה | המחאה על רקע מעצר אברך בחשד לפריצה לתחנת משטרה בבית שמש (בארץ)

ההצתות במהלך המחאה
ההצתות במהלך המחאה| צילום: צילום: מוטי פרץ

במהלך הפגנת הקנאים בשדרות חיים בר לב בירושלים, סמוך למסילת הרכבת הקלה, הוצתה אש על המסילה.

בעקבות ההפגנה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בין תחנות נווה יעקב צפון והעירייה, והרכבת פועלת במתכונת חלקית.

ההצתות בבית שמש
ההצתות בבית שמש| צילום: צילום: אשר רוט

הצתות דומות התרחשו גם בבית שמש. המחאה מתקיימת על רקע המשך מעצרו של האברך שנעצר בחשד לפריצה לתחנת המשטרה בעיר.

במקביל מתקיימת הערב עצרת מחאה של חסידי גור סמוך לכלא 10, במחאה על מעצר בחור ישיבת "שפת אמת". בשולי העצרת ניסו מספר מוחים להפיל את גדרות הכלא, חיילים הגיבו בגז מדמיע.

מחאההפגנההרכבת הקלההצתותירושליםבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר