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נחשף לראשונה: כוחות צה"ל השלימו פשיטה בעומק של 12 קילומטרים בתוך לבנון

לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 השלימו מבצע ממוקד בכפר דבין, הממוקם מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכפר שימש כתשתית מרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה להוצאת מתווי טרור ולירי טילי נ"ט לעבר שטח ישראל. במהלך הפעילות חוסלו עשרות מחבלים (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר היום לפרסום כי לוחמי צוות הקרב של החטיבה המרחבית 769, הפועלים תחת הפיקוד המבצעי של אוגדה 91, השלימו בשבועות האחרונים מבצע מיוחד בכפר דבין.

הכפר ממוקם בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך שטח לבנון, מצפון לקו ההגנה הקדמי של צה"ל.

הפעילות הממוקדת נועדה לנטרל את היכולות המבצעיות של ארגון הטרור באזור ולמנוע פגיעה בכוחותינו וביישובי הצפון.

(צילום: דובר צה"ל)

הכפר דבין שימש לאורך תקופה ארוכה כתשתית צבאית משמעותית ביותר עבור ארגון הטרור חיזבאללה. מחבלי הארגון השתמשו במבנים ובשטחים שונים בכפר כדי להתארגן, לקדם ולהיערך להוצאה לפועל של מתווי טרור מגוונים, ובראשם ירי ממוקד של טילי נ"ט לעבר מדינת ישראל ולעבר כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

במסגרת המאמץ המשולב של כוחות יבשה ואוויר, חוסלו עד כה יותר מ-30 מחבלים באמצעות תקיפות מדויקות מהאוויר והושמדו עשרות תשתיות צבאיות ששימשו את חיזבאללה.

(צילום: דובר צה"ל)

במהלך הפעילות הממוקדת של החטיבה, חיל האוויר העניק מעטפת אש נרחבת והתקיף יותר מ-50 מטרות טרור שונות ברחבי הכפר וסביבתו, צעד שהוביל לחיסול מחבלים מהאוויר ופגיעה קשה ביכולת הפיקוד של הארגון במרחב.

לצד התקיפות האוויריות, לוחמי חטיבה 769 ביצעו סריקות יסודיות ומורכבות בשטח הבנוי של הכפר. במהלך הסריקות הללו איתרו הלוחמים מחסני אמצעי לחימה משמעותיים של הארגון, שהכילו ציוד צבאי רב שיועד לשמש לפעילות התקפית נגד ישראל, והשמידו עשרות תשתיות טרור פיזיות של חיזבאללה.

בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בכל הגזרות ובכל הכלים העומדים לרשותו על מנת להסיר כל איום ביטחוני על אזרחי המדינה.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

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