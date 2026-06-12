גל המחאות באלבניה הגיע הלילה לשיא חסר תקדים, כאשר על פי הערכות כ-200 אלף בני אדם הפגינו ברחובות הבירה טיראנה. מדובר בלילה ה-12 ברציפות של הפגנות ענק, אך הלילה נרשמה עליית מדרגה משמעותית בעקבות ההתפתחויות שהציתו מחדש את זעם ההמון מפני מה שהם מגדירים כ"שחיתות שלטונית חוצת מפלגות".

מוקד התרעומת המרכזי של המפגינים הוא פרויקט נדל"ן רחב היקף שמקדם במדינה איש העסקים האמריקני ג’ארד קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. המפגינים נשאו שלטים חריפים בגנותם של ראש הממשלה אדי ראמה ומנהיג האופוזיציה סאליה ברישה גם יחד, שמקדמים את הפרויקט.

הרוחות ברחובות התלהטו אמש לאחר שגורמים באופוזיציה האלבנית הודיעו כי הממשל האמריקני החליט להסיר את הסנקציות האישיות שהוטלו על ברישה בגין שחיתות. ברישה עצמו אישש את הדיווחים המרעישים כשצייץ בחשבונו הרשמי ברשתות החברתיות את המילים: “חזרתי!”.

הודעה זו עוררה זעזוע עמוק בקרב הציבור, שכן במאי 2021 הכריז מזכיר המדינה האמריקני דאז, אנטוני בלינקן, על ברישה כאישיות בלתי רצויה בארה"ב בשל מעורבותו בשחיתות משמעותית, שכללה ניצול כספי ציבור והתערבות בתהליכים פוליטיים לטובתו האישית ולטובת מקורביו ובני משפחתו.

עם כניסתו של דונלד טראמפ לקדנציה שנייה בבית הלבן בינואר 2025, פנה ברישה לממשל החדש בבקשה לבחון מחדש את מעמדו, בטענה כי הסנקציות נגדו נבעו מרדיפה פוליטית משותפת של ראש הממשלה ראמה והמיליארדר ג’ורג’ סורוס.

כעת, משהופצו הידיעות על ביטול הסנקציות, המפגינים בטיראנה משוכנעים כי מדובר ב"עסקה סיבובית" מושחתת. על פי טענת המוחים, ברישה קידם את האינטרסים העסקיים של קושנר באלבניה, ובתמורה פעל הממשל האמריקני לנקות את שמו ולבטל את העיצומים נגדו.